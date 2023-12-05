MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI 2023 | 1. dönem 2. ortak sınav soru dağılımı (Anka kuşu, MEB yayınları)

MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez düzenlenen ortak sınavların ikincisi için geri sayım devam ediyor. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan ortak sınavlarda konu dağılımının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler arama motorlarında ''MEB ortak sınav konu dağılımı 2023, 1. dönem 2. ortak sınav konuları ve soru dağılımı' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MEB ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI 2023

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ortak yazılı sınavlarını 1-2 Kasım tarihlerinde 7'nci sınıf matematik ve 10'uncu sınıf coğrafya dersleri üzerinden gerçekleştirdi. İkinci ortak yazılı sınavlar ise ülke genelinde 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bu sınavlarda, 6'ncı sınıf öğrencileri Türkçe ve matematik, 9'uncu sınıf öğrencileri ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden sorumlu olacak.

Örneğin, 6'ncı sınıf öğrencilerine Türkçe ve matematik derslerinden 16 soru, 9'uncu sınıf öğrencilerine ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavlara daha bilinçli bir şekilde hazırlanabilmesi için konu soru dağılım tablolarını hazırlayarak bu bilgilere MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ulaşılabilir kıldı.

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI

6. sınıf Türkçe dersi (Anka Kuşu Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

MEB'in resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'in 6. maddesi 1. fıkrasında "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Bakanlığımızca 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde 1. dönem 2. yazılı sınavlarının 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ve 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde yapılması daha önce ilan edilmiştir.

Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır. Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir."