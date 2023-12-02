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GTA 6 fragmanı ne zaman çıkacak? Rockstar GTA 6 sistem gereksinimleri

GTA 6 fragmanı için geri sayım başladı. Rocstar Games'in kült olmuş bilgisayar oyunu Grand Theft Auto (GTA) yeni versiyonu ile oyunseverleri şimdiden heyecanlandırdı. Tanıtım fragmanı için bekleyiş sürerken Rockstar'dan açıklama geldi. GTA 6 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri ile birlikte bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:30
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GTA 6 fragmanı ne zaman çıkacak? Rockstar GTA 6 sistem gereksinimleri

GTA 6 fragmanı çıkış tarihi belli oldu. Oyunun geliştirici şirketi Rockstar Games merakla beklenen haberi verdi. 5 Aralık'ta yayınlanması beklenen fragmanı için geri sayım başladı. Bir yandan da GTA 6 sistem gereksinimleri araştırılıyor. İşte GTA son oyun için bilinmesi gerekenler...

GTA 6 FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre GTA 6 ilk tanıtım fragmanı 5 Aralık 2023 Salı günü izlemeye sunulacak.

GTA 6 FRAGMANI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

GTA 6 ilk fragmanı Türkiye saati ile 17:00'de yayında olacak.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, Şubat 2022'de GTA VI'nın gelişiminin iyi ilerlediğini resmi olarak doğrulamıştı. Bu duyuru, son derece başarılı oyun serisinin sonraki bölümüne yönelik beklentiyi daha da artırdı.

Oyunu takip eden birçok kişi olduğu için her geçen gün çıkışı hakkında da birçok haber yayınlanıyor. Aynı söz konusu bilgilerin birçoğu da teoriden ibaret.

Öte yandan GTA 6 aktif geliştirme süreci hakkında verimli bir çalışma yapıldığı oyun yöneticileri tarafından ifade ediliyor. Tahminlere göre ise son GTA için 31 Mart 2024 senesinde çalışmaların sona ereceği düşünülüyor. Bu da 2024 yılı içerisinde oyunun çıkabileceğini ortaya koymuş oluyor.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-10500 3.10 GHz veya AMD Ryzen R7 1700

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 8 GB ya da NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri tarafında en az 64 bit Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemine ihtiyaç duyulması bekleniyor. İşlemci tarafında ise en az altı çekirdekli Intel Core i5-10500 3.10 GHz veya sekiz çekirdekli AMD Ryzen R7 1700 gerekebilir.

Grand Theft Auto serisi her oyunu ile grafik anlamda dönemine kıyasla çok başarılı işler çıkarıyor. Örneğin Grand Theft Auto 5 yüksek grafik kalitesi ile dikkat çekiyordu. Yukarda yer verdiğimiz Rockstar Games'in açıklaması göz önünde bulundurulduğunda GTA 6'nın GTA 5'ten çok daha kaliteli grafiklere sahip olacağını anlıyoruz.

Oldukça kaliteli grafiklere sahip olması beklenen Grand Theft Auto VI isimli yapımın önerilen sistem gereksinimlerinde en az AMD Radeon RX 5700 8 GB ya da NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB ekran kartına ihtiyaç duyulması bekleniyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan açık dünya oyununda muhtemelen en az 16 GB RAM gerekli olacaktır. Oyunun en az 70 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyması bekleniyor. Elbette bu miktar çok daha fazla da olabilir.

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