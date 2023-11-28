SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı personel kura çekilişi asil ve yedek isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı bünyesine katılmak üzere başvuruda bulunan personel adaylarının heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Taşrada temizlik görevlisi olarak görevlendirilmek üzere 216 engelli personel için başvurular 1 - 6 Kasım tarihlerinde tamamlanırken başvurusu kabul edilen adaylar arasında yapılacak çekiliş hakkında arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023, Sağlık Bakanlığı personel kura çekilişi asil ve yedek isim listesi' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kura çekiminin ardından, 28 Kasım Salı günü saat 18.00'den sonra erişime açılacak. 216 asil adayın yanı sıra ilan edilen toplam kontenjan kadar yedek aday belirlenecek. Kura sonuçları asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Ardahan: 1 kişi,

Çanakkale: 9 kişi,

Denizli: 1 kişi,

İstanbul: 130 kişi,

Kastamonu: 4 kişi,

Kilis: 5 kişi,

Mardin: 7 kişi,

Samsun: 8 kişi,

Sivas: 1 kişi,

Bilecik: 1 kişi,

Burdur: 4 kişi,

Erzurum: 6 kişi,

Gümüşhane: 3 kişi,

Hakkari: 1 kişi,

Hatay: 8 kişi,

Kars: 3 kişi,

Kırklareli: 1 kişi,

Kütahya: 2 kişi,

Malatya: 9 kişi,

Muğla: 4 kişi,

Sakarya: 7 kişi,

Sinop: 1 kişi

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN