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BUGÜN OKUL VAR MI? | 27 Kasım okullar tatil mi son dakika? ⛄ 27 Kasım 2023 kar tatili olan iller

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Bazı illerde yoğun kar yağışı ve taşkınlar nedeniyle Valilikler, eğitim öğretime ara verildiğini duyururken arama motorlarında 'Bugün okul var mı? 27 Kasım okullar tatil mi son dakika? ⛄ 27 Kasım 2023 kar tatili olan iller' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 08:00
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BUGÜN OKUL VAR MI? | 27 Kasım okullar tatil mi son dakika? ⛄ 27 Kasım 2023 kar tatili olan iller

BUGÜN OKUL VAR MI? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkili oldu. Dün 65 ilde turuncu ve sarı alarm verilirken bazı kentlerde fırtına ve sağanak nedeniyle su baskınları, bazılarında ise kar yağışı görüldü. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler doğal afetlere sebebiyet verirken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki Bugün okul var mı? 27 Kasım okullar tatil mi son dakika? İşte 27 Kasım 2023 kar tatili olan iller...

27 KASIM OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Hatay İskenderun ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi. İstanbul'da yapılan çok sayıda uyarının ardından megakentliler hafta sonu kar yağışı beklerken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, İStanbul'un iç kesimlerinde ise şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Megakentte okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama yapılmadı. Bu sebeple İstanbul'da 27 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime devam edilecek.

27 KASIM 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sahil kesimlerinde su taşkınları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitime bir gün ara verildi. İskenderun Kaykamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklar dolayısıyla il genelinde 27 Kasım günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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