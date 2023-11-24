Haberler Haberler Muhammed Dursun - Kamba Kazola BOKS MAÇI İZLE | Muhammed Dursun - Kamba Kazola maçı ne zaman, hangi kanalda?

Muhammed Dursun - Kamba Kazola BOKS MAÇI İZLE | Muhammed Dursun - Kamba Kazola maçı ne zaman, hangi kanalda?

Kıtalararası ağır sıklet unvan maçında Muhammed Dursun ile Kamba Kazola karşı karşıya gelecek. İstanbul Kartal Hasan Doğan spor kompleksinde oynanacak boks maçı için nefesler tutuldu. Peki Muhammed Dursun - Kamba Kazola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 15:01
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Muhammed Dursun - Kamba Kazola BOKS MAÇI İZLE | Muhammed Dursun - Kamba Kazola maçı ne zaman, hangi kanalda?

Muhammed Dursun - Kamba Kazola BOKS MAÇI İZLE | Muhammed Dursun ile Kamba Kazola kıtalararası ağır sıklet unvanı için karşı karşıya gelecek. İstanbul Kartal Hasan Doğan spor kompleksinde yapılacak mücadelenin yayın saati v e canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Muhammed Dursun - Kamba Kazola maçı ne zaman, hangi kanalda?

MUHAMMED DURSUN - KAMBA KAZOLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Muhammed Dursun - Kamba Kazola'nın kıtalararası ağır sıklet unvanı için kozlarını paylaşacağı boks maçı 25 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Karşılaşma D Smart ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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