Muhammed Dursun - Kamba Kazola BOKS MAÇI İZLE | Muhammed Dursun - Kamba Kazola maçı ne zaman, hangi kanalda?

Muhammed Dursun - Kamba Kazola BOKS MAÇI İZLE | Muhammed Dursun ile Kamba Kazola kıtalararası ağır sıklet unvanı için karşı karşıya gelecek. İstanbul Kartal Hasan Doğan spor kompleksinde yapılacak mücadelenin yayın saati v e canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Muhammed Dursun - Kamba Kazola maçı ne zaman, hangi kanalda?

MUHAMMED DURSUN - KAMBA KAZOLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Muhammed Dursun - Kamba Kazola'nın kıtalararası ağır sıklet unvanı için kozlarını paylaşacağı boks maçı 25 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Karşılaşma D Smart ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.