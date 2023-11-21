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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10 BİN 102 PERSONEL | Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken merkez ve taşra teşkilatlarında 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiği belirtildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 13:46 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 13:50
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10 BİN 102 PERSONEL | Resmi Gazete'de yayımlandı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10 BİN 102 PERSONEL | Resmi Gazete'de yayımlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 'Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldığı bildirildi.

EGM'YE 10 BİN 102 KADRO İHDASI

Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

Merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 156 numaralı kararnamede şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (1) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar, bu kadrolara atama yapılmasını müteakip herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (1) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır. Söz konusu kadrolardan boşalanlar, boşaldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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