Haberler Haberler GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne? (DV-2025 Green Card)

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne? (DV-2025 Green Card)

ABD'de barınmak ve çalışmak amacıyla taşıyan Green Card'da DV 2025 çekilişi için geri sayım başladı. Freetown Büyükelçiliği, çekiliş için başvuru tarihlerini bildirirken arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer alan 'Green Card başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte 2023 Green Card başvuru ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:21 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:31
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GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne? (DV-2025 Green Card)

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvuru tarihi belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmak ve yaşamak isteyen kişilerin başvuruda bulunduğu Green Card için başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından 'Green Card başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne?' soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

2023 GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ABD Ankara Büyükelçiliği resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvuru yapmak isteyen kişiler, DV Lottery'e ücretsiz olarak başvuruda bulunabilir. Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir. DV Lottery'de yer alan bilgiye göre başvurular şöyle yapılmaktadır:

👉Başvurunuzu yapın. Uygun kişiler, her yılın Ekim/Kasım aylarında belirtilen kayıt döneminde https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden bir başvuru gönderebilir.

👉DV başvurunuzun durumunu kontrol edin. Mayıs ayı başlarında, katılımcılar DV başvuru durumlarını kontrol edebilir ve https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü'ne tıklayarak seçilip seçilmediklerini görebilirler. Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaraları olmalıdır. Bu web sitesi, Çeşitlilik Vizesi katılımcılarının seçildikleri konusunda bilgilendirildikleri, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ulaştıkları ve göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati hakkında bilgilendirildikleri TEK web sitesidir. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın DV başvuru sonuçlarınızı size bildirmeyeceği veya onay numaranızı veremeyeceğini bilmenizi isteriz.

👉Vize mülakatı randevunuza dair bildirim alın. Kentucky Konsolosluk Merkezi (KCC), DV programına seçilenleri yapılacak işlemler hakkında e-posta yoluyla bilgilendirecektir.

2023 GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GREEN CARD KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
  • Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
  • Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
  • Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.
  • Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.
  • Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
  • Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
  • Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
  • Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA PASAPORT ZORUNLU MU?

2024 Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

2023 GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025 Green Card çekilişi başvurularının 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacağını duyurdu. Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

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