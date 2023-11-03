Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | 3 Kasım Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 3 Kasım Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 Kasım Cuma - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 3 Kasım altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI | 3 Kasım Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 Kasım Cuma günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

3 Kasım Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.768,08

Gram altın satış: 1.851,68

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.923,12

Çeyrek altın satış: 3.102,79

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.863,81

Yarım altın satış: 6.204,56

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.691,50

Tam altın satış: 12.358,02

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.918,91

Cumhuriyet altını satış: 12.669,73

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.997,97

Ata altın satış: 12.684,04

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Kasım Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika: Manchester United'da fatura Erik Ten Hag'a çıktı! Yerine flaş isim geliyor...
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları vuruldu! Yeni bombardıman yine hastane hedef aldılar
PFDK'dan İsmail Kartal kararı!
İngiliz devi kafayı taktı! Arsenal'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Loto çekildi! (2 Kasım)
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024
ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK? İşte masaya gelecek o rakam...
HAC KURA SONUÇ EKRANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe tam gaz Fenerbahçe tam gaz 00:56
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 00:06
Kayserispor uzatmalarda turladı! Kayserispor uzatmalarda turladı! 00:06
PFDK'dan İsmail Kartal kararı! PFDK'dan İsmail Kartal kararı! 00:06
Tekke'den olay Icardi açıklaması! Tekke'den olay Icardi açıklaması! 00:06
Konyaspor evinde turladı! Konyaspor evinde turladı! 00:06
Daha Eski
Beşiktaş genç futbolcuyla sözleşme imzaladı! Beşiktaş genç futbolcuyla sözleşme imzaladı! 00:06
Ziyech'e kötü haber! Böyle duyuruldu Ziyech'e kötü haber! Böyle duyuruldu 00:06
Gaziantep FK evinde turladı! Gaziantep FK evinde turladı! 00:06
Ajax efsanesinden Tadic itirafı! Ajax efsanesinden Tadic itirafı! 00:06
Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..." Buruk'tan Ndombele'ye olay sözler! "Böyle devam edersen..." 00:06
Okan Buruk'tan 3 değişiklik! Kasımpaşa maçında... Okan Buruk'tan 3 değişiklik! Kasımpaşa maçında... 00:06