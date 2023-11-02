ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK? İşte masaya gelecek o rakam...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? - 2024 asgari ücret zammı için komisyon aralık ayında toplanacak. Komisyon öncesi çalışmalar başladı. Tespit komisyonunda hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yer alacak. Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda hükümet yetkilileri tarafından enflasyon vurgusu sık sık yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakan Vedat Işıkhan ve Mehmet Şimşek'ten vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği açıklamaları yapılıyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kaç lira olacak? Masaya gelecek rakamlar belli mi? İşte detaylar...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını ümit ettiğini açıkladı ve Memuru, işçiyi, ücretliyi ve emeklileri hiçbir şekilde enflasyona ezdirmediklerini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunda, işçi, işveren ve hükümetten yetkililer yer alacak. Yapılacak toplantıda taraflar asgari ücret tekliflerini masaya yatıracak ve karar verilecek. Yeni asgari ücrette ana kriterin enflasyon olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugüne kadar yaptığı toplantılarda ücreti belirlerken en çok baktığı veri enflasyon oluyor. Sabah'ta yer alan haberde bu yıl da hem 6 aylık enflasyon hem de yıl sonu enflasyon önem kazanacağı belirtildi. Bu yüzden komisyonun son 6 aylık enflasyonu da baz alacağı yine 2024 için öngörüler ve alım gücü noktasında da çalışma yapacağı bekleniyor. Haberde masaya gelecek rakama da değinildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. 6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak. Hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor. Türk-İş'in bu yıl da yaptığı hesaplamalarda bekar bir çalışan için yaşama maliyetini 17.803 TL olarak açıkladı. Bu rakam da net asgari ücret açısından yüzde 50'nin biraz üzerinde bir orana tekabül ediyor.

2024'TE ARA ZAM OLACAK MI?

Asgari ücret son yıllarda artan enflasyon sebebiyle Haziran aylarında ara zam yapıldı. Asgari ücret uzun bir süredir yıllık olarak belirleniyordu. Ancak son 2 yıldır enflasyon dolayısıyla Haziran aylarında ara zam yapıldı. 2024 yılı için ara zam yapılıp yapılmayacağı henüz net değil.