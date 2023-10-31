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YDS SONUÇ EKRANI 2023 | YDS/2 sınav sonuçları sorgulama | ÖSYM 2023-YDS/2 sonuç

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS'nin 2. oturumunu 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirdi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavdan aldıkları puanı bir an önce öğrenmek isteyen adaylar için ÖSYM, YDS-2 sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Bunun üzerine sınava giren adaylar arama motorlarında 'YDS sonuç ekranı 2023, YDS/2 sınav sonuçları sorgulama | ÖSYM 2023-YDS/2 sonuç' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 09:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 09:30
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YDS SONUÇ EKRANI 2023 | YDS/2 sınav sonuçları sorgulama | ÖSYM 2023-YDS/2 sonuç

YDS SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin 2.'si olan Sonbahar Sınavı'nda sonuçlar açıklandı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin YDS sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurmasının ardından arama motorlarında 'YDS sonuç ekranı 2023, YDS/2 sınav sonuçları sorgulama | ÖSYM 2023-YDS/2 sonuç' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 YDS/2 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2023 YDS/2 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/2 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarları da erişime açıldı.

YDS/2 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM mevzuatı üzerinden bakıldığı zaman, geçerli olan birçok farklı kurum adına YDS puanı 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir. Sınav sonuçları 100 puan üzerinden hesaplanmakta olup, doçent adaylarının minimum 65, doktora ve sanatta yeterlilik adaylarınınsa minimum 55 almaları gerekmektedir. Dil tazminatı ve yurt dışı görev içinse minimum puan 70 olmalıdır.

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