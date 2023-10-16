AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME EKRANI 2023 | AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? - Öğrenci işleri

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME 2023 | Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri, 16 Ekim Pazartesi günü sona erecek. e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi ile sisteme giriş yapan öğrenciler, ders seçimini yaparak kaydını yenileyebilecek. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

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Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 16 Ekim 2023 tarihi saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

16 Ekim 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

AÖF KAYIT YENİLEME SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yeniletecek öğrencilerden Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınacaktır.

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3. yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyecektir. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5. yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyecektir.

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği tutarlar ise şöyle sıralandı:

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570 ₺

2- Aşçılık 1.270 ₺

3- Bankacılık ve Sigortacılık 1.180 ₺

4- Bilgisayar Programcılığı 1.270 ₺

5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180 ₺

6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270 ₺

7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180 ₺

8- Çocuk Gelişimi 1.270 ₺

9- Dış Ticaret 1.180 ₺

10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570 ₺

11- Emlak Yönetimi 1.180 ₺

12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570 ₺

13- Ev İdaresi 1.180 ₺

14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270 ₺

15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180 ₺

16- İlahiyat 1.180 ₺

17- İlahiyat (Arapça)* 2.080 ₺

18- İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180 ₺

19- İşletme Yönetimi 1.180 ₺

20- İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270 ₺

21- Kültürel Miras ve Turizm 1.180 ₺

22- Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570 ₺

23- Lojistik 1.180 ₺

24- Marka İletişimi 1.270 ₺

25- Medya ve İletişim 1.270 ₺

26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180 ₺

27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180 ₺

28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180 ₺

29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270 ₺

30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270 ₺

31- Sosyal Hizmetler 1.180 ₺

32- Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180 ₺

33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180 ₺

34- Spor Yönetimi 1.180 ₺

35- Tarım Teknolojisi 1.270 ₺

36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180 ₺

37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930 ₺

38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930 ₺

39- Yaşlı Bakımı 1.270 ₺

40- Yerel Yönetimler 1.180 ₺

41- Web Tasarımı ve Kodlama 1.270 ₺

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Felsefe 1.180 ₺

2- Görsel İletişim Tasarımı 1.750 ₺

3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180 ₺

4- Sağlık Yönetimi 1.180 ₺

5- Sosyal Hizmet 1.750 ₺

6- Sosyoloji 1.180 ₺

7- Tarih 1.180 ₺

8- Türk Dili ve Edebiyatı 1.180 ₺

9- Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180 ₺

İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1.180 ₺

2- İktisat 1.180 ₺

3- İktisat (İngilizce) * 2.080 ₺

4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1.180 ₺

5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * 2.080 ₺

6- Maliye 1.180 ₺

7- Uluslararası İlişkiler 1.180 ₺

8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 2.080 ₺

İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Havacılık Yönetimi 1.180 ₺

2- İşletme 1.180 ₺

3- İşletme (İngilizce) * 2.080 ₺

4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1.180 ₺

5- Turizm İşletmeciliği 1.180 ₺

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon (Santral) 0222 335 05 80

AÖF Öğrenci Hizmetleri 0 850 200 46 10 | aosdestek.anadolu.edu.tr

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 (212) 440 00 44

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: (0850) 255 02 82