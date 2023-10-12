SON DAKİKA DEPREM - Van'da deprem mi oldu?

SON DAKİKA VAN'DA DEPREM | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

VAN DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın verilerine göre 12 Ekim Perşembe günü saat 14.04'te Van'ın Tuşba ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde 4,6 olarak ölçüldü.

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