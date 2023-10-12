Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM - Van'da deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM - Van'da deprem mi oldu?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, 12 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Van'da bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sarsıntı hakkında arama motorlarında 'Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:16 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:20
SON DAKİKA DEPREM - Van'da deprem mi oldu?

SON DAKİKA VAN'DA DEPREM | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

VAN DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın verilerine göre 12 Ekim Perşembe günü saat 14.04'te Van'ın Tuşba ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde 4,6 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Selin Demiratar şehir turu attı! Sosyal medya onu konuşuyor
Dünya 6 gündür Gazze’deki soykırımı izliyor! Takvim.com.tr herkesin peşinden koştuğu isme ulaştı! Hamas'ın liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıkladı: Hamas düğmeye neden bastı? Operasyon kararı nasıl alındı?
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı...
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
a spor canlı izle - A SPOR KESİNTİSİZ
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)
Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real'den Arda Güler paylaşımı! Real'den Arda Güler paylaşımı! 13:58
G.Saray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! G.Saray'dan taraftarları heyecanlandıran hamle! 13:51
Kai Jones için karar verildi! Kai Jones için karar verildi! 13:50
BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var? 13:45
Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? 13:24
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı! Trabzonspor Abdullah Avcı'yı açıkladı! 13:21
Daha Eski
Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor! 11:38
Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! Wanda Nara'dan flaş Icardi itirafı! 11:52
Zaniolo'dan flaş itiraf! "Asla kabul etmezdim" Zaniolo'dan flaş itiraf! "Asla kabul etmezdim" 11:55
Kosova - İsrail maçı ertelendi! Kosova - İsrail maçı ertelendi! 11:56
Adıyaman FK - Bornova 1877 | CANLI Adıyaman FK - Bornova 1877 | CANLI 12:04
Ümit Milli Takım San Marino'yu konuk edecek! Ümit Milli Takım San Marino'yu konuk edecek! 12:04