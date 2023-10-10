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DEPREM SON DAKİKA 10 EKİM | AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçılar ve büyüklükleri

Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 10 Ekim 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 08:20
DEPREM SON DAKİKA 10 EKİM | AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçılar ve büyüklükleri

DEPREM SON DAKİKA 10 EKİM 2023 | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem konntrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

10 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

SISAM ADASI (EGE DENIZI)

Şiddeti: 3.8 3.6 (revize)

Tarihi: 2023.10.10 01:57:59

CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Şiddeti: 3.0

Tarihi: 2023.10.09 22:50:49

DAMLACIK-OZALP (VAN)

Şiddeti: 3.1 3.3 (revize)

Tarihi: 2023.10.09 20:08:33

DAMLACIK-OZALP (VAN)

Şiddeti: 3.0

Tarihi: 2023.10.09 19:22:31

SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

Şiddeti: 4.3 4.2 (revize)

Tarihi: 2023.10.09 09:28:53

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Elbistan (Kahramanmaraş)

Şiddeti: 3.0

Tarihi: 10-10-2023 02:41:23

Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın)

Şiddeti: 3.8

Tarihi: 10-10-2023 01:57:59

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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