YDS/2 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | ÖSYM AİS YDS sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?

YDS/2 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023 | ÖSYM tarafından binlerce öğrenciye yönelik düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin 2.'si olan Sonbahar Sınavı için nefesler tutuldu. Başvuru sürecinin 11 Eylül 2023 itibarıyla tamamlandığı sınav, 22 Ekim Pazar günü yapılacak. Peki ÖSYM AİS YDS sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

ÖSYM AİS YDS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023/YDS-2 için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023/YDS-2 sınavına katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, açıklanmasının ardından ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

2023 YDS/2 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2023 YDS/2 GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

✅2023/YDS-2 sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin web sitesinden yazdırılarak, çıktı olarak alınacaktır.

✅Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

✅Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

✅Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

✅Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

✅Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

✅Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

203/YDS-2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde, saat 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

203/YDS-2 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

22 Ekim 2023 Pazar günü, saat 10.15'te başlayacak olan 2023/YDS-2, 3 saat (180 dakika) sürecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Sınav saat 13.15'te son bulacak. Sınavda 180 dakika cevaplanması gereken 80 soru sorulur.

203/YDS-2 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

YDS sınavlarında yanlış cevaplar doğruları götürmez.