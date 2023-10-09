VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | VGM bursu son başvuru tarihi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl verilen burs için 2023-2024 başvuruları devam ediyor. Burs ödemeleri hakkında merak edilenleri resmi internet sitesinde yayımlayan VGM'ye, burs için başvuran binlerce öğrenci, araştırmalarını hızlandırdı. 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla başvuruların başlamasının ardından arama motorlarında 'VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? VGM bursu son başvuru tarihi ne zaman?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, "VGM Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular, VGM'nin internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır.

VGM BURSU SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

1 Ekim 2023 tarihi ile başlayan burs başvuruları, 15 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. 15 Ekim Pazar gününe kadar burs başvursunda bulunmayan öğrenciler, VGM'den burs alma hakkını kaybedecek.

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VGM BURSU NE KADAR?

2023 - 2024 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle1.250,00 TL burs yardımı yapılacak. Ortaöğrenim öğrencilerine ise 750 TL burs verilecek.

VGM BURSU NE ZAMAN YATAR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.