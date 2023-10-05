ÖĞRETMENLERE 9 BİN 602 TL EK ÖDEME | 2023 üstün başarı belgesi para ödülü ne kadar, kimlere verilir?

ÖĞRETMENLERE 9 BİN 602 TL EK ÖDEME | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Milli Eğitim Bakanlığı personeline başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesine dair yönerge' başlıklı metninde, öğretmen ve idarecilere üstün başarı belgesi ile 9 bin 602 TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Başarı belgesinin yüzdelik oranına göre hesaplanacak olan ödül miktarı, eğitimde üstün başarıyı teşvik etmek amacıyla uygulanıyor. Peki 2023 üstün başarı belgesi para ödülü kimlere verilir? İşte detaylar...

2023 ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ PARA ÖDÜLÜ KİMLERE VERİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimdeki başarının teşvik edilmesi için öğretmenlere ve idarecilere yönelik ödül programını genişletiyor. Üstün başarı belgesi alan eğitimciler, bu program sayesinde emeklerinin karşılığını maaşlarına eklenen özel ödüllerle alacaklar. Ödül miktarları, başarı belgesinin yüzdelik oranına göre hesaplanacak.

Ödül kazanan öğretmenler ve idareciler, ödüllerinin maaşlarına eklenmesi hakkında resmi bildirimler alacaklar. Bu özel ödemeler, başarılı eğitimcilerin maaşlarına yansıtılarak, onların motivasyonunu ve çalışma azmini artıracak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devam ettirilen ödüllendirme programının eğitim sistemine önemli katkılarda bulunması ve eğitimcilerin daha fazla başarı için teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu sayede eğitim kalitesinin artması amaçlanıyor.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Başarı belgesinin yüzdelik oranına göre ödül miktarları şu şekilde hesaplanacak:

%200 oranında ödül alanlar: 9,612 TL %150 oranında ödül alanlar: 7,209 TL

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLERE VERİLİR?

MEB'in üstün başarı belgesi ve ödül yönetmeliğinde yer alan bilgide, 'Başarı Belgesi verilebilecek personel' şu ifadelerle anlatıldı:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE İÇİN TIKLAYIN

Başarı Belgesi verilebilecek personel

Madde 5- (1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının önemli 1/6 ölçüde azaltılmasında,

c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi verilecek personel

Madde 6- (1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.

Ödül verilebilecek personel

Madde 7- (1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.