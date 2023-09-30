GAZİANTEP TOKİ SONUÇLARI 2023 - Gaziantep TOKİ konutları ne zaman yapılacak, teslim edilecek?

GAZİANTEP TOKİ SONUÇLARI 2023 | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri sona erdi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 23 Kasım Çarşamba günü Gaziantep kurası yapıldı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişlerinin ardından sonuçlar için arama motorlarında 'Gaziantep TOKİ sonuçları 2023 | 1 Gaziantep TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Gaziantep isim listesi' konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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GAZİANTEP TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ eliyle yapılacak 250 bin konut hakkında bilgi verdi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hatırlatan Bulut, "Deprem bölgesi için çok gülü bir çalışma başlattık. Burada inşaatlarımız devam ederken diğer şehirlerimizdeki sosyal konut çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Geçen yıl açıkladığımız 250 bin sosyal konut uygulamasında 50 bin konutun ihalesini yaptık. İstanbul'daki sosyal konutlar için çalışmaları tamamladık. Yılbaşından sonra onların da temellerini atmaya başlayacağız" dedi.

TOKİ KONUTLARI TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarına göre, TOKİ İstanbul'da ilk temeller 2024'ün ilk aylarında atılacak. 250 bin sosyal konutlu 'İLk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek TOKİ sosyal konutlar için çalışmaların tamamlandığını belirten Bulut, bu konutlar için yılbaşının ardından temelin atılacağını duyurdu.

TOKİ GAZİANTEP EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek TOKİ konutlarının teslim tarihini açıkladı.

GAZİANTEP HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Gaziantep'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 ilçede konut inşa edilecek.