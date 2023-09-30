BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2023 | PA 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı A, B Grubu soru kitapçığı ve cevap anahtarı

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2023 | Bekçilik sınavının tamamlanmasınnın ardından adaylarda sonuç telaşı başladı. Haziran ayında alınan ön başvuruların ardından ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı sınavda kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap anahtarları içni araştırmaya koyuldu. İşte Bekçilik sınavı soru ve cevapları 2023, PA 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı A, B Grubu soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

PA 2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI A, B GRUBU SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanacak olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarı erişime açıldığında haberimiz güncellenecektir.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

BEKÇİLİK SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

👉Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr yayımlanmasından itibaren en geç

2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

👉Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

👉Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik Numarası ile KDV dâhil 30 TL (otuz) TL sınav itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne giriş tarihi dikkate alınacaktır.

👉Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

👉Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.