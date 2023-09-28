MİT SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2023 | MİT başvuru tarihleri, şartları, gerekli belgeler - MİT personel açılacak kadrolar

MİT SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2023 | Milli İstihbarat Teşkilatı, kendi bünyesinde istihdam edeceği doktor ve sağlık çalışanlarına ilişkin kariyer sayfasında ilan yayımladı. MİT personeline hizmet edecek olan sağlık personellerinin Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde görev alacağı belirtilirken MİT bünyesinde çalışmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki MİT başvuru şartları nedir, başvurular hangi tarihlerde? MİT personel alımı ilanına kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? Branş ve kontenjanlar ve tüm merak edilenleri sizler için derledik.

MİT SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

MİT personelinin her türlü sağlık ihtiyacına cevap vermek amacıyla istihdam edilecek sağlık personeli, ileri teknoloji ve modern imkanlarla donatılmış, Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde görev yapacak.

MİT PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR

1- Fizyoterapist

2- Diyetisyen

3- Biyolog

4- Laboratuvar Teknikeri

5- Hemşire (Yoğun Bakım)

6- Hemşire (Çocuk)

7- Hemşire (GETAT)

MİT PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Başvuruda bulunmak isteyen doktor ve sağlık personeli, MİT Kariyer Sayfası'ndan öz geçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİT SAĞLIK PERSONELİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (İlave şartlar tabloda yer almaktadır.)

YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun olmak

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak

Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak

Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hâkim olmak

İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak

FİZYOTERAPİST BAŞVURU GEREKLİ ŞARTLAR

Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun,

Kayropraktik ve manuel terapi uygulamaları konusunda tecrübeli,

Yüksek yoğunluklu lazer, Radyofrekans tedavisi (TECAR) gibi cihazları kullanabilen,

Isı paketi, buz paketi, egzersiz ekipmanı, ultrason ve elektroterapi gibi teknik ekipmanlar ile enfraruj, traksiyon aleti, kum torbaları vb. aletleri kullanabilen

DİYETİSYEN BAŞVURU GEREKLİ ŞARTLAR

Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun,

Fonksiyonel Tıp alanında eğitim almış

BİYOLOG BAŞVURU GEREKLİ ŞARTLAR

Üniversitelerin Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun,

Tercihen mikroskobik incelemelere yönelik örnek hazırlığı ve veri analizi konularında deneyim sahibi

LABORATUVAR TEKNİKERİ BAŞVURU GEREKLİ ŞARTLAR

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Önlisans programlarından mezun,

Tercihen mikroskobik incelemelere yönelik örnek hazırlığı ve veri analizi konularında deneyim sahibi,

Kimyasallar ve sarf malzemelerinin kullanımında bilgi ve deneyim sahibi

HEMŞİRE (YOĞUN BAKIM) BAŞVURU GEREKLİ ŞARTLAR

Üniversitelerin hemşirelik lisans programlarından mezun,

Yoğun Bakım alanında en az 2 yıl deneyimli,

Geçerliliği devam eden Yoğun Bakım sertifikasına sahip,

Tercihen ileri yaşam desteği eğitimi sertifikasına sahip

Yüksek kalitede hasta bakımı verebilen

HEMŞİRE (ÇOCUK) BAŞVURU GEREKLİ ŞARTLAR

Üniversitelerin hemşirelik lisans programlarından mezun,

Çocuk acil servis veya çocuk yoğun bakım alanında en az 2 yıl deneyimli,

Tercihen çocuk ileri yaşam desteği eğitimi sertifikasına sahip,

Yüksek kalitede hasta bakımı verebilen

HEMŞİRE (GETAT) BAŞVURU GEREKLİ ŞARTLAR