GENÇ KART NEDİR❓ Genç kart nereden ve nasıl alınır, kimlere verilir❓

GENÇ KART NEDİR? | Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeleri art arda veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere vergisiz telefon ve internet desteğinin yanı sıra Genç Kart verileceğini duyurdu. 18 yaşını dolduran gençlere 1 yıl süreyle verilmesi planlanan Genç Kart'a sahip olanlar birçok kültür sanat etkinliğinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacak. Peki Genç Kart nedir? Genç Kart ne işe yarar, nasıl alınır, başvuru şartları ne? İşte detaylar...

GENÇ KART NE İŞE YARAR?

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." ifadelerini kullandı. "Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz." diyen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda, Genç Kart'ın 18 yaşına giren tüm gençlerin faydalanabileceği, birçok alanda ücretsiz veya indirimli hizmet alabileceği bir kart projesi olduğu ortaya çıktı.

GENÇ KART NASIL ALINIR, BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Başkan Erdoğan'ın duyuruduğu Genç Kart, 1 yıl boyunca 18 yaşını dolrudan gençler tarafından kullanılabilecek. Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerden indirimli ya da ücretsiz yararlanılacak. Zamanla Genç Kart'ın kapsamı genişletilecek.

Genç Kart başvuru detayları ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR DESTEĞİ DE GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piaysa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere, 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını, istedikleri 3 mobil operatör üzerinden kullanabilecek." ifadelerine yer verdi.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE 'FAİZSİZ KREDİ'NİN DETAYLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağını da duyurdu. "Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.