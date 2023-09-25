DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet Diyanet İşleri 2.450 personel alımı başvuru nasıl, nereden yapılır?

DİYANET PERSONEL BAŞVURU EKRANI 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı için geri sayım devam ediyor. Diyanet bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlardan KPSS puanı en az 50 olan 2 bin 450 kişi, DİB kadrosuna katılacak. İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyim branşlarında alınacak adaylarda sınav şartı aranırken 25 Eylül 2023 tarihinde başlayan başvurularla ilgili arama motorlarında yapılan 'Diyanet Personel Başvuru ekranı 2032, e-Devlet Diyanet İşleri 2.450 personel alımı | DİB Kurum Dışı Sınav Girişi, e-Devlet Diyanet İşleri 2.450 personel alımı başvuru nasıl, nereden yapılır?' sorgulamalarını sizler için derledik.

2023 DİYANET PERSONEL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım olmak üzere toplamda 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı müracaatları, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 25.09.2023 - 06.10.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

DİYANET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

A. Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli

olarak çalışıyor olmamak,

• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

e-DEVLET DİYANET İŞLERİ 2.450 PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

B. Özel Şartlar

1. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

2. Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

3. Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin

hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)

DİYANET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

A. YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 25.09.2023- 06.10.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

3. Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.

B. ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTAÖĞRENİM MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 25.09.2023- 06.10.2023 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.

2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 25.09.2023-06.10.2023 tarihleri arasında (saat 08:30- 16:30 arası) herhangi bir il/ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışında bulunan veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

5. İl/ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

6. Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1. +Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik olarak gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırdıktan sonra müracaatlarını yapabileceklerdir.

2. Adaylar "Başvuru Şartları" bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.