Haberler Haberler Adalet Bakanlığı 'görevde yükselme' sınav sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

Adalet Bakanlığı 'görevde yükselme' sınav sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

Adalet Bakanlığı 'görevde yükselme' sınavı son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın merkez teşkilatı ve adliyeler için 21 unvanda açılan 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği' yazılı sınav sonucunun açıklandığını duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 23:10
Adalet Bakanlığı 'görevde yükselme' sınav sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

Adalet Bakanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı 2023 erişime açıldı.

Merakla beklenen Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları erişime açıldı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon ve Erzurum olmak üzere 8 farklı lokasyonda gerçekleşen sınavlara katılan memurlar, Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde açıklandı.

İşte Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları sorgulama ekranı...

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav sonucuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde;

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre; 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde ilan edilmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden herhangi birine 30 TL itiraz ücreti yatırılarak alınan banka dekontu/ATM fişi ile birlikte, itiraz dilekçesini UYAP Bilişim Sistemi üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermek sureti ile yapılacaktır.

İtiraz süresi sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü olup, itirazlar süre sonunda toplu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek ve 5 iş günü içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilecek, ilgililere gerekli tebligatın yapılması için Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

İtiraz değerlendirmeleri sonunda sınav puanlarının kesinleşmesine müteakip, ilan edilen unvanların 3 katı oranındaki adaylar, yazılı sınav puanlarına göre, sözlü sınava girmeye hak kazanacak ve gerekli duyurular yapılacaktır.

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ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez teşkilat ve adliyeler için 21 unvanda açılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav sonucu açıklandı. Adalet hizmetinin kesintisiz yürütülmesi için fedakarca görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

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