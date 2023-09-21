Haberler Haberler İOKBS BURSLULUK SINAVI sonuçları sorgulama ekranı 2023 - MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

İOKBS BURSLULUK SINAVI sonuçları sorgulama ekranı 2023 - MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara düzenlenen Bursluluk Sınavı İOKBS'ye katılan öğrenciler ve velileri, sonuçlar için araştırmalara başladı. 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen sınavda soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 07:04 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 07:05
İOKBS BURSLULUK SINAVI sonuçları sorgulama ekranı 2023 - MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS sınavında başarılı olan öğrenciler, burs alma hakkı kazanıyor. Aylık olarak hesaplara yatırılan burs imkanından faydalanmak isteyen 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 3 Eylül 2023 tarihinde yapılan sınava katılmalarının ardından sonuç için bekleyişe geçti. Peki MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

👉İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih, Bakanlığın sitesinde yer alan takvimde 👉 22 Eylül 2023 Cuma 👈günü olarak duyuruldu. Sonuçların saat 10.00'dan sonra adayların erişimine açılması bekleniyor.

👉İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

MEB BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF VE HAZIRLIK SINIFI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIFLAR A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS BURSU NE KADAR 2023-2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere verdiği burs ücreti, öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre değişiklik göstermiyor. Öğrenci kaçıncı sınıfta olursa olsun aynı miktarda verilen burs tutarına en son 2023 yılının Ocak ayında zam geldi. Buna göre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar için İOKBS burs ücreti 863 TL olarak belirlendi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin elinden almıştı! Şampiyonlar Ligi’nde hayran bıraktı: 24 yıl sonra bir ilk…
Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu: Yatırımcılar için güvenli liman Türkiye
UEFA ülke puanı sıralamamızda son durum!
F.Bahçe'de Dzeko ve Tadic fırtınası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023 Eylül?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 21 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (20 Eylül)
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte G.Saray'ın Devler Ligi grubundaki puan durumu! İşte G.Saray'ın Devler Ligi grubundaki puan durumu! 00:17
Napoli deplasmanda kazandı! Napoli deplasmanda kazandı! 00:17
Arsenal PSV'yi farklı geçti! Arsenal PSV'yi farklı geçti! 00:17
Sevilla ve Lens yenişemedi! Sevilla ve Lens yenişemedi! 00:16
7 gollü maçta kazanan B. Münih! 7 gollü maçta kazanan B. Münih! 00:16
Salzburg deplasmanda Benfica'yı devirdi! Salzburg deplasmanda Benfica'yı devirdi! 00:16
Daha Eski
R.Sociedad ve Inter puanları paylaştı! R.Sociedad ve Inter puanları paylaştı! 00:16
Arsenal PSV'yi farklı geçti! Arsenal PSV'yi farklı geçti! 00:12
Sevilla ve Lens yenişemedi! Sevilla ve Lens yenişemedi! 00:09
Napoli deplasmanda kazandı! Napoli deplasmanda kazandı! 00:06
7 gollü maçta kazanan B. Münih! 7 gollü maçta kazanan B. Münih! 00:05
İşte G.Saray'ın Devler Ligi grubundaki puan durumu! İşte G.Saray'ın Devler Ligi grubundaki puan durumu! 23:59