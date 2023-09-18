X KİMLİK DOĞRULAMASI 2023 | ZORUNLU MU OLDU?

X yani eski adıyla Twitter, Premium hesaplar için web sürümünde kimlik doğrulaması başlattı. Şirket, kimlikten elde edilen yaşa dayalı olarak bazı içeriklere yaş geçidi uygulayabileceğini söyledi.

Öte yandan kimlik doğrulamayı gerçekleştirmiş olan kullanıcıların mavi onay işaretini daha hızlı alabilecekleri kaydedildi.

ARTIK ONAY İŞARETİ KAYBOLMAYACAK

Premium hesaba sahip ancak kimlik doğrulamasını yapmamış kullanıcılar, platform üzerinde kullanıcı adlarını veya resimlerini değiştirdiklerinde mavi onaylarını kaybediyorlardı.

Artık kullanıcılar kimlik doğrulama sayesinde onay işaretini kaybetmeden profil resmi ve kullanıcı adını değiştirebilme özelliğine sahip olabilecek.

KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLU MU?

X'in yeni uygulamaya koyduğu kimlik doğrulama özelliğinin isteğe bağlı olduğu vurgulandı.

Kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların mavi onay işaretini kaybetmesi ise söz konusu değil.