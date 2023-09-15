TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI - TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası şartları

TOKİ KAMPANYA SON DAKİKA - TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası detayları merakla bekleniyordu. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarda sona yaklaştı. Bakan Mehmet Özhaseki konu hakkında müjdeyi verdi. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bakan Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ardından vatandaşlar kampanya ile ilgili bilgileri araştırıyor. Yüzde 25 indirim uygulamasının 21 Eylül'de başlayacağı ve 19 Ekim'de sona ereceği duyuruldu.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada detayları paylaştı. Bakan Özhaseki, "Vatandaşımızın elinde bir birikim varsa onu ödeyip evinin sahibi olmak istiyor. 2022 Haziran'ından önce yapılanlar için yani 1 yıl öncesini kabul edelim, o tarihten evvel yapılan evlerle ilgili yakında kampanya başlatacak arkadaşlarımız. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle başlatırlar. Yüzde 25 indirim var. Peşin para ödeyen vatandaş yüzde 25 eksik ödeyerek borcundan kurtulmuş olacak. Eğer vatandaş diyorsa ki benim burada 1 milyon lira borcum var ama elimdeki para 250 bin lira. O 250 bini verip o indirimden yine istifade edebilir. Dörtte birini ödeyerek yine indiriminin o miktarına denk gelen kısımda indirimden istifade edebilir.