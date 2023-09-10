Haberler Haberler MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 10 Eylül MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu mu?

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 10 Eylül MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu mu?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef'te eleme heyecanı sürüyor. 10 Eylül'de Masterchef'te elenecek isim, geçen akşam eleme potasına giren 7 yarışmacı, Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra olmuştu. Peki, 10 Eylül 2023 MasterChef'te kim elendi? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 14:00
MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 10 Eylül MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu mu?

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? | MasterChef All Star yarışmasında 10 Eylül 2023 akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasına giren 7 yarışmacıdan birisinin bu akşam MasterChef All Star hayalleri son bulacak. MasterChef'te eleme potasına giren 7 yarışmacı, Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra olmuştu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ALL STAR ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU MU 10 EYLÜL 2023?

Masterchef All Star yarışmasının elenen yarışmacısı, bu akşamki yeni bölümde belli olacak. Saat 20.00'de TV8 ekranlarından yayınlanacak olan Masterchef'te eleme potasına giren 7 yarışmacı olan Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra'dan biri elenecek. Yeni bölüm konsepti kuzu böbreği ve taze kişniş olan yarışmada elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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