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ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ 2023-2024 | İkinci öğretim, açıköğretim harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Üniversitelerin açılması için geri sayım devam ederken ikinci öğretim ve açıköğretim okuyan üniversite öğrencileri, harç ücretleri için araştırmalara başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyurulan üniversitelerin harç ücretleri ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Üniversite harç ücretleri 2023-2024, 2. öğretim, açıköğretim harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 11:00
ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ 2023-2024 | İkinci öğretim, açıköğretim harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ 2023-2024 | Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri, yeni eğitim öğretim döneminin üniversite harç ücretleri merak ediliyor. 2023-2024 yılları için yeniden belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanan har ücretleri hakkında sorgulanan 'İkinci öğretim, açıköğretim harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İKİNCİ ÖĞRETİM, AÇIKÖĞRETİM HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bölümler şöyle:

  • Tıp fakülteleri: 1573
  • Diş hekimliği: 1316
  • Veterinerlik: 1029
  • Pilotaj: 1252
  • Bilgisayar: 1032
  • İnşaat: 1032
  • Mimarlık: 1032
  • Güzel Sanatlar: 841
  • Fen Edebiyat: 757
  • Hukuk: 833
  • İktisat: 833
  • İşletme: 833
  • İlahiyat: 757
  • Eğitim: 757
  • Yabancı Dil: 757
  • İletişim : 757
  • Açık Öğretim: 172
  • Konservatuvar: 1568
  • Turizm: 507
  • Veterinerlik: 5683
  • Pilotaj: 11,368
  • Bilgisayar: 4070
  • İnşaat: 4070
  • Mimarlık: 4070
  • Fen Edebiyat: 3411
  • Hukuk: 3076
  • İktisat: 3076
  • İşletme: 3076

15 TEMMUZ 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YER ALAN HARÇ ÜCRETLERİ KARARI İÇİN TIKLAYIN

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alan 1. maddenin 3. fıkrasına göre, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanacak.

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