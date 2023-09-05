ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ 2023-2024 | İkinci öğretim, açıköğretim harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ 2023-2024 | Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri, yeni eğitim öğretim döneminin üniversite harç ücretleri merak ediliyor. 2023-2024 yılları için yeniden belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanan har ücretleri hakkında sorgulanan 'İkinci öğretim, açıköğretim harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İKİNCİ ÖĞRETİM, AÇIKÖĞRETİM HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bölümler şöyle:

Tıp fakülteleri: 1573

Diş hekimliği: 1316

Veterinerlik: 1029

Pilotaj: 1252

Bilgisayar: 1032

İnşaat: 1032

Mimarlık: 1032

Güzel Sanatlar: 841

Fen Edebiyat: 757

Hukuk: 833

İktisat: 833

İşletme: 833

İlahiyat: 757

Eğitim: 757

Yabancı Dil: 757

İletişim : 757

Açık Öğretim: 172

Konservatuvar: 1568

Turizm: 507

Veterinerlik: 5683

Pilotaj: 11,368

Bilgisayar: 4070

İnşaat: 4070

Mimarlık: 4070

Fen Edebiyat: 3411

Hukuk: 3076

İktisat: 3076

İşletme: 3076

15 TEMMUZ 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YER ALAN HARÇ ÜCRETLERİ KARARI İÇİN TIKLAYIN

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alan 1. maddenin 3. fıkrasına göre, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanacak.