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İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | MEB İOKBS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği bursluluk sınavında geri sayım devam ediyor. İOKBS'ye katılacak adaylar ve velileri, 3 Eylül Pazar günü yapılacak olan sınav hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki İOKBS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? MEB İOKBS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 15:40
İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | MEB İOKBS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenleniyor. Başarılı olan öğrencilere burs imkanı tanıyan sınav, 2023 yılında 3 Eylül Pazar günü yapılacak. Peki, İOKBS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? MEB İOKBS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç? İşte detaylar...

İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen İOKBS sınavı, 3 Eylül Pazar günü, saat 10.00'da başlayacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinin tümüne 100 soru sorulacak olan sınav 120 dakika sürecek ve 12.00'de sona erecek.

2023 İOKBS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Bursluluk sınavında tüm seviyelerden öğrencilere 100 soru sorulmakta ve adayların bu soruları 120 dakikada (2 saat) cevaplaması istenmektedir. Derslere göre soru dağılımı ise şöyle:

İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları Devamını Oku BUNU DA OKU

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için;

  • Türkçe: 25 soru
  • Matematik: 25 soru
  • Fen Bilimleri: 25 soru
  • Sosyal Bilgiler: 25 soru

NOT: .8. sınıflar için Sosyal Bilgiler Testi'nde T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları bulunacaktır.

9, 10 ve 11. sınıflar için:

  • Türk Dili ve Edebiyatı: 25 soru
  • Matematik: 25 soru
  • Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji): 25 soru
  • Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi): 25 soru

2023 İOKBS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Bakanlığın yayımladığı İOKBS sınav kılavuzuna göre, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30'da sınav giriş yerlerinde hazır bulunacaklardır.

2023 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMA AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

MEB 2023 İOKBS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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