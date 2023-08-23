Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 23 Ağustos Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 23 Ağustos Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 23 Ağustos altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:30
ALTIN FİYATLARI CANLI - 23 Ağustos Çarşamba 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 23 Ağustos Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

23 Ağustos Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.661,82

Gram altın satış: 1.662,09

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.806,00

Çeyrek altın satış: 2.849,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.629,00

Yarım altın satış: 5.698,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.223,00

Tam altın satış: 11.343,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.419,00

Cumhuriyet altını satış: 11.591,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.522,00

Ata altın satış: 11.644,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Ağustos Çarşamba günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta şok istifa! Ramos transferi sonrası...
Çanakkale’de alevlerle savaş! Yangın evlere ulaştı! Köyler tahliye ediliyor... İşte dakika dakika yaşananlar
F.Bahçe Krunic için kesenin ağzını açtı!
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul namaz vakitleri 2023
Günlük burç yorumları 23 Ağustos: Haftanın ortasında sizi neler bekliyor?
KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
DGS tercihleri ne zaman 2023?
Deprem son dakika 23 Ağustos 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hedef Şampiyonlar Ligi" "Hedef Şampiyonlar Ligi" 01:20
Yeni iddia Rollheiser Yeni iddia Rollheiser 01:19
Yerlikaya ve Bak'a ziyaret Yerlikaya ve Bak'a ziyaret 01:15
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:46
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:42
G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... 23:23
Daha Eski
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i 23:23
F.Bahçe'de kale değişiyor! F.Bahçe'de kale değişiyor! 23:23
Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... 23:23
G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... 23:23
Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! 23:23
F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! 23:23