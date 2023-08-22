LGS YATILILILIK BAŞVURU EKRANI 2023 | LGS yatılılık başvurusu nasıl, nereden yapılır? MEB parasız, paralı yatılı gerekli belgeler

LGS YATILILILIK BAŞVURU 2023 | Liselere Geçiş Sınavı kapsamında 1 milyondan fazla adayın katıldığı LGS sınavının ardından tercih dönemi sonuçlandı. Pansiyonları bulunan okulları tercih eden öğrenci veya ailesi şehir dışında yaşayan öğrenciler, yatılılık başvuru için araştırmalarını devam ettirirken 22 Ağustos Salı günü itibarıyla yatılılık başvuruları başladı. Peki LGS yatılılık başvurusu nasıl, nereden yapılır? Son başvuru tarihi ne? MEB parasız, paralı yatılı gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...

2023 LİSE YATILILIK BAŞVURU ŞARTLARI

Paralı Yatılı İçin:

Pansiyon başvuruları öğrenci velisi tarafından yapılacaktır. (Öğrencinin anne ya da babasından başka birinin veli olabilmesi için hukuki belge Vekaletname, Vasi Belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru için süresi içinde Ankara'ya gelemeyecek olan velilerimiz kargoyla veya iadeli taahhütlü posta ile evrakın aslını gönderebileceklerdir. Zamanında ulaşmayan evrak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pansiyona LGS yerleştirme puanı ile okulumuzu kazanan ve kesin kaydı yapılan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Belgelerinde eksiklik olan ve belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pansiyona başvuru evrakları kesin kayıt olarak sayılmamaktadır.

Parasız Yatılı İçin:

Pansiyon başvuruları öğrenci velisi tarafından yapılacaktır. (Öğrencinin anne ya da babasından başka birinin veli olabilmesi için hukuki belge Vekaletname, Vasi Belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru için süresi içinde Ankara'ya gelemeyecek olan velilerimiz kargoyla veya iadeli taahhütlü posta ile evrakın aslını gönderebileceklerdir. Zamanında ulaşmayan evrak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pansiyona LGS yerleştirme puanı ile okulumuzu kazanan ve kesin kaydı yapılan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Belgelerinde eksiklik olan ve belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Pansiyona başvuru evrakları kesin kayıt olarak sayılmamaktadır.

Başvuru evrakı içerisinde beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin (Ek-1 ve Ekleri) her türlü sorumluluk veliye aittir. Eksik bilgi ve yanlış beyanın hukuki veya cezai sorumluluğu veliye aittir.

LGS YATILILIK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

MEB'in pansiyonu bulunan okullarına yerleştirilen öğrencilerin başvurusu doğrudan okula veya e-pansiyon üzerinden yapılabilir. Ancak belgelerin başvuru süresi içinde okul müdürlüğüne elden veya posta ile teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Pansiyonu olmayan bir okula yerleştirilip ailesi şehir dışında yaşadığı için yatılı kalmak zorunda olan öğrencilerin başvurusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Pansiyon Yerleştirme Komisyonuna aynı süreler içinde, aynı belgelerle yapılacaktır.

2023 LGS YATILILILIK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS YATILILIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yatılılık başvuruları elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. Ana sayfada yer alan "2022 Ortaöğretim Kurumları Pansiyonları e-Başvuru İşlemleri" bölümünde "Pansiyon Yatılılık Başvuru İşlemleri" sayfasında yer alan bilgilerin doldurulmasıyla gerçekleştirilecek.

Paralı yatılı ücretinin yatırılacağı hesap

Banka: Yapıkredi Bankası Çayyolu Şubesi (öğrencinin adı soyadı ve kaçıncı taksit olduğu açıklamaya yazılacaktır)

Alıcı Adı: Ankara Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü

IBAN: TR94 00006 7010 0000 0041 1524 02

PARASIZ YATILI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

1- Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi.

2- Pansiyon Önkayıt / Başvuru bilgi formu.

3- "Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına" dair AİLE HEKİMİNDEN alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.

4- Öğrencinin bir önceki öğretim yılında okul değiştirme cezası almadığına dair yazı

5- Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten)

6- Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (Ek – 1) (Öğrenci ailesinin 2022 yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 46.000,- TL'yi aşmamalıdır)

*Anne ve babanın 2022 yılı maaş durumunu gösteren kurum amirinin onayladığı belge.

*Çalışmayanlar için SGK kayıt belgesi.

*Aile, gelirini belge ile beyan etmek zorundadır.

*Ailenin tüm gelirleri (prim, ek ders ücreti, emekli ikramiyesi, promosyon, fazla mesai, kira geliri vb) beyan edilmek zorundadır.

Paralı Yatılı Örnek Başvuru Formu-1

PARALI YATILI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

A – Paralı Yatılılık İçin İstenecek Belgeler :

1- Paralı Yatılılık Müracaat Dilekçesi.

2- Pansiyon Önkayıt / Başvuru bilgi formu.

3- "Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına" dair AİLE HEKİMİNDEN alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.

4- Öğrencinin bir önceki öğretim yılında okul değiştirme cezası almadığına dair yazı

5- Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten)

6- İlk taksitin yatırıldığına dair (2.875 TL) banka dekontu. (Yıllık toplam ücret 2023 yılı için 11.500TL'dir.)

*Yapıkredi Bankası Çayyolu Şubesi IBAN TR94 0006 7010 0000 0041 1524 02 Öğrenci adı belirtilerek

2022- 2023 öğretim yılında okulumuzda gündüzlü okuyup 2023-2024 öğretim yılında pansiyona yerleşmek isteyen öğrencilerimiz de yeni kayıt olacak öğrencilerle aynı şartlarda başvuru yapacak olup bu öğrencilerimiz bir önceki öğretim yılını okulumuzda okudukları için disiplin cezası almadıklarına dair belge getirmelerine gerek yoktur.

Paralı Yatılı Örnek Başvuru Formu-2

LGS YATILILIK BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ NE?

LGS yatılılık başvuruları 22-25 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacaktır. MEB'in takviminde yer alan bilgiye göre, başvurular 25 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

MEB LİSE PANSİYON KAYIT TAKVİMİ 2023

Pansiyon Başvurularının Duyurulması: 17 Temmuz 2023

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması: 24 Temmuz - 7 Ağustos 2023

Pansiyon Başvurularının Alınması: 22 – 25 Ağustos 2023

Pansiyon Başvurularının Değerlendirilmesi: 25 Ağustos 2023

Sonuçların Açıklanması ve Kesin Kayıtlarının Yapılması: 31 Ağustos 2023

LGS PARASIZ YATILI BAŞVURU VE VELİ İZİN FORMU İÇİN TIKLAYIN

Paralı Yatılı Örnek Başvuru Formu-3