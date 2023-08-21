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SON DAKİKA EGE'DE DEPREM | İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı son bilgilere göre, 21 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında arama motorlarında 'İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 14:06
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SON DAKİKA EGE'DE DEPREM | İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 10.57'de İzmir'in Menderes ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarında ise revize ile 3,8 olarak belirtildi.

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