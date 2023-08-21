SON DAKİKA EGE'DE DEPREM | İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 10.57'de İzmir'in Menderes ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarında ise revize ile 3,8 olarak belirtildi.

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