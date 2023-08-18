Haberler Haberler AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2023 | AÖF yaz okulu sınavı online mı? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2023 | AÖF yaz okulu sınavı online mı? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Yaz okulu sınavına katılacak adaylara 19 Ağustos'ta düzenlenecek sınava katılım sağlamak isteyenler, giriş belgesi olmadan sınava alınmayacak. İşte yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi? sorusunun cevabı ve 2023 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:51
AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2023 | AÖF yaz okulu sınavı online mı? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ | Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan ve 2022-2023 Eğitim döneminde derslerini geçemeyen adaylar, yaz okulu sınavı için gün sayıyor. 10 Temmuz Pazartesi günü başlayan ve 6 hafta süren yaz okulunda sınıf geçme sınavları ile ilgili arama motorlarında araştırılan 'AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi?' sorusunun cevabını ve AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranını sizler için derledik.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ SİYAH BEYAZ MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz senelerde, adayların sınav giriş belgesini renkli ya da siyah beyaz olarak alabileceğini, belgenin renkli ya da renksiz olmasının fark etmediğini sınav kılavuzunda bildirmişti. Yani AÖF yaz okulu sınav giriş belgesinin çıktısını renkli ya da siyah beyaz olarak alabilirsiniz.

2023 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2023?

AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü yapılacak.

DİĞER
UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak? Konferans Ligi play-off maç takvimi ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor maçları ne zaman?
CHP'de kavga bitmez! Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'a karşı harekete geçtiler
Chelsea'nın yıldızı F.Bahçe'ye! O tarih ortaya çıktı
G.Saray'da rota İngiltere! Bir yıldız daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
30. POMEM sınavı ne zaman 2023?
2023/ALES-2 ne zaman, saat kaçta, salona son giriş saati kaç?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 🌹 | En farklı, anlamlı Cuma mesajları 🤲
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wataru Endo Liverpool'da! Wataru Endo Liverpool'da! 15:41
Transfer resmen KAP'a bildirildi! Transfer resmen KAP'a bildirildi! 15:09
Rashica Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı! Rashica Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı! 15:00
30. POMEM sınav giriş belgesi 2023 30. POMEM sınav giriş belgesi 2023 14:59
Oğlunun son durumunu açıkladı! Oğlunun son durumunu açıkladı! 14:53
Aslan'ın teklifi ortaya çıktı! Aslan'ın teklifi ortaya çıktı! 14:48
Daha Eski
Metz - Marsilya maçı hangi kanalda? Metz - Marsilya maçı hangi kanalda? 10:49
PFDK'dan 8 Süper Lig ekibine ceza! PFDK'dan 8 Süper Lig ekibine ceza! 10:56
TFF'ye bildirildi! Cengiz ve Fred... TFF'ye bildirildi! Cengiz ve Fred... 11:28
Nenad Bjelica G.Saray deplasmanında ilk peşinde Nenad Bjelica G.Saray deplasmanında ilk peşinde 11:47
Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! 11:51
Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu! Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu! 12:11