A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | 12-18 Ağustos aktüel ürünleri kaçırmayın! Onlarca üründe %50'yi aşan indirim!

Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde toplam 12.000'den fazla market ile 2015-2016-2017 yıllarında:

Türkiye'de en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye'de en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye'de en çok engelli çalıştıran şirketi

1200'den fazla ürün çeşidi ile %99'un üzerinde hane penetrasyonu

Taze meyve ve sebzelerin kontrollü sıcaklıkta saklanması kategorisinde BRCGS sertifikasına en üst puan olan "A" derecesiyle layık görülen Türkiye'de ki ilk firma

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