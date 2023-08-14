A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | 12-18 Ağustos aktüel ürünleri kaçırmayın! Onlarca üründe %50'yi aşan indirim!

A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | Kendi bünyesindeki markalarla kaliteyi ucuza satan A-101'de merakla beklenen haftanın fırsatları belli oldu. Katalogda yer alan onlarca üründeki dev indirimler vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki A-101'de bu hafta neler var? İşte 12 Ağustos Cumartesi - 18 Ağustos Cuma günleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu...
A-101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
ÜlkeNin her noktasında faaliyet gösteren A101 sabah saat 09.00'da hizmete başlamaktadır. Kapanış saati ise 21.30'dur. Cuma günleri haricinde öğle arasında da hizmet veren marketin bazı şubelerinde, Cuma günleri öğle saatlerinde (13.00-14.00 arası) hizmet verilmemektedir.
A-101 ZİNCİR MARKETLERİ HAKKINDA
2022 sonu itibariyle 12.000'in üzerinde mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren A101 Türkiye'nin en yaygın zinciri olmasının yanı sıra 70.000'den fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporu'na göre, Dünya'nın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki %100 yerli sermayeli Türk şirketi olup, listede 5. sırada yer almaktadır.