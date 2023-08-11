BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2023 | Bilsem kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? 1., 2., 3. sınıf kayıt için gerekli belgeler

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2023 | Müzik, resim ve genel zihinsel yetenek alanlarında düzenlenen BİLSEM bursluluk sınavına katılan 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile velileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 7-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında itiraz başvuruları yapılan BİLSEM ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Bilsem kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? 1., 2., 3. sınıf kayıt için gerekli belgeler' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

BİLSEM sonuçlarının açıklanması ardından kayıt takvimi de belli oldu. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.

1., 2., 3. SINIF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

BİLSEM'e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu (Ek-2),

b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır. Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilim Ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Ve Yerleştirme Kılavuzu'na Göre;

👉İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

👉Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.

👉Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

👉Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

👉Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BİLSEM İTİRAZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplanacak.

BİLSEM SONUÇ İTİRAZ EKRANI (MEB e-İTİRAZ) İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM İTİRAZ BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci alımına dair değerlendirme sonuçlarına itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek İtirazlar ise veliler tarafından il Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacak.