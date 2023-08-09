DGS SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM DGS sınav sonuç ekranı

DGS SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM'nin her yıl yüksekokul ve ön lisans mezunları için düzenlediği DGS'ye katılan adaylarda heyecan dorukta. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler, sınava katılım sağlamalarının ardından aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

ÖSYM DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, DGS Sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden görüntüleyebilecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih

Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2023-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem

yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2023-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2023-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2023-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez. Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını

kazanamama, güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 15 günlük sürenin hesaplanmasında kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınacaktır. İlgili adayların dilekçelerinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek bu doğrultuda talepte bulunması gerekmektedir. Dilekçesinde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini açıkça belirtmeyen adayların talepleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

1) 2023-DGS yerleştirme işlemleri sonucunda oluşan taban puan koşulu ile özel koşullarını sağladığım dilekçemde adını ve kodunu açıkça belirttiğim programa yerleştirilmek istiyorum. Bu programa gerekli koşulları sağlamadığım için yerleştirilmemem halinde sonraki yıl yerleşememiş aday olarak işlem görmek istiyorum. Adayların Kılavuz ekindeki dilekçe örneğini kullanmaları ve tercih ettikleri programın kodunu ve adını kılavuzdaki şekilde eksiksiz ve hatasız dilekçelerine yazmaları gerekmektedir. 2023-DGS merkezi ilk yerleştirmede oluşan en küçük puan tablosu, "2023-DGS Sayısal Bilgiler"de yer alacaktır. Adayların tercihlerini belirlemeden önce bu bilgileri dikkatlice kontrol etmeleri ve en küçük puan koşulunu

sağlamadığı bir prorama tercihlerinde yer vermemeleri gerekmektedir.

2) Hiçbir programa yerleştirilmek istemiyorum. Bir sonraki yıl yerleşememiş aday olarak işlem görmek istiyorum. Dilekçelerinde 1. seçeneği belirten adaylar yalnızca bir programa (BURSLU programlar hariç) yerleştirilme talebinde bulunabilecek olup tercihte bulundukları programa kontenjan harici yerleştirileceklerdir. Birden fazla program tercihinde bulunan adayların yalnızca birinci sıradaki program tercihi işleme alınacaktır.

Dilekçesinde yer alan programa yerleşen ve bu programa da belirtilen sebeplerle kayıt hakkı kazanamayan adaylar bir sonraki yıl yerleşmiş aday olarak işleme alınacaklardır. 2023-DGS merkezi ilk yerleştirmede (genel yerleştirme) herhangi bir programa yerleşmeyip ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların, yukarıda belirtilen sebeplerle kayıt yaptıramamaları halinde, ek yerleştirme için belirlenen kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar, 1. seçeneği seçmeleri halinde Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bir programı (BURSLU programlar hariç) tercih edebilecek olup hem genel yerleştirmede hem de ek yerleştirmede oluşan taban puanların (Ek yerleştirmede kontenjanı dolmayan bir programın tercih edilmesi durumunda ilgili programın merkezi ilk yerleştirmede oluşan en düşük puanının sağlanması gerekmektedir.) ve programa ait özel koşulların

sağlanması halinde kontenjan harici yerleştirileceklerdir. Talebi doğrultusunda tercih ettiği programa yerleşemeyen adayların bir sonraki yıl yerleşmemiş aday işlemi görmeleri sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yerleştiği programa kaydı yapılamayan adayların, ilgili yerleştirme için belirlenen kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonraki ilk 15 gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri Başkanlığımıza ulaştırmış olmaları gerekmektedir:

1) Bir Üniversite veya Devlet hastanesinden alınan heyet raporu (Konulan teşhis açık olarak yazılmalıdır.).

2) İlgili Üniversitenin kaydın neden yapılamadığına dair resmi yazısı (Hastanenin teşhisi açık olarak yazılmalıdır.).

3) Adayın, ÖSYM Başkanlığına hitaben durumunu ve tercihi açık olarak belirten dilekçesi (Adayların Kılavuz ekindeki dilekçe örneğini kullanmaları gerekmektedir.). Adayın programa kaydının yapılmasına engel durumun kılavuzda belirtilen tarihten sonra tespit edildiğinin ilgili kurum tarafından bir sonraki yılın DGS başvurusunun son gününe kadar ÖSYM'ye bildirilmesi ve adayın da ÖSYM'ye başvurması halinde ilgili aday, sonraki yıl yerleşmemiş aday olarak işleme alınacaktır. Adayların kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde dilekçelerini ÖSYM'ye ulaştırmaları

zorunludur.