9 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI 2023 | Günlük burç yorumları - Aşk mı, para mı, kariyer mi, aile mi?

9 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI 2023 | Gezegenler bugün size ne söylüyor? Depresif uyanabilir, kendinizi yorgun hissedebilir ve herkesten uzaklaşmak isteyeceğiniz bir sabaha selam verebilirsiniz. Fakat bu durum, iletişim açısından ne kadar güçlü bir günde olduğunuzu inkar etmeniz için sebep değil. Öğleden sonra ikizler burcuna geçiş yapacak olan ay, başkalarıyla iletişiminizde sözlerinizin daha anlaşılır kılınmasını sağlayacak. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 9 Ağustos Çarşamba 2023 günlük burç yorumları...

♈UZAKLAŞMA KOÇ BURCU, ODAKLAN!

Sorunlarınızdan kaçarak kurtulacağınız tezine sizi kim inandırdıysa yalan söylemiş! Bugünlerde yapmak zorunda olduğunuz, ancak sürekli ertelediğiniz bir meseleyi saatlerce düşünmek yerine başka bir şeylere odaklanmalısınız. Dikkatinizi farklı yönlere dağıtarak aklınızdaki soruların kendi kendine cevaplandığını ve çözüme daha yakın olduğunuzu göreceksiniz. Kafanızı dağıtın ve odaklanın ama uzaklaşmayın!

♉BOĞA'DA BİR ŞEYLER YOLUNDA GİTMEZSE YOLU DEĞİŞTİRİR!

Bu aralar 'hiçbir şey yolunda gitmiyor!' hissi birçok kişide mevcut. Ancak siz Boğalar sadece yolda yürüyen değil yolu inşa edensiniz. Bu nedenle karamsarlıktan uzak durun ve silkelenin. Üzerinizde hissettiğiniz baskı yalnızca ruhunuzu değil bedeninizi de olumsuz etkileyebilir. Sağlığınıza dikkat edin ve yüksek sesle haykırın: Direksiyon benim elimde, bir şeyler yolunda gitmezse yolu değiştiririm!

♊İKİZLER'İN GÜVEN PROBLEMİ!

Gel-git'li ruh halleriniz sebebini mevsimsel değişimlere bağlamaktan vazgeçmelisiniz. İnsanlara güven duymayı öğrenmeli, işer yolunda gitmediğinde bile 'bana güven vermişti' demeyi bilin! Birilerine güvenmek sizi aciz ya da başarısız yapmaz. Ancak güven duyduğunuzda kendinizi daha huzurlu hissedersiniz. Güveniniz boşa çıktığında da kendinizi suçlamayın. Siz pizza değilsiniz, herkesi mutlu edemezsiniz!

♋YENGEÇ'TE DEĞİŞİM RÜZGARLARI!

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu bilerek yaşamak, kendini sürekli evirmek, geliştirmek, hatalarını düzeltmek... Tam da bu sıralar yaptığınız şeyler! Çevrenizdekiler bu değişimden başlarda rahatsız olup eleştirse de onlara fırsat tanıyın. Değişimin ne kadar güzel olduğunu kendi gözleriyle görecekler. Bu arada, harcamalarınıza biraz daha dikkat etmelisiniz. Son günlerde paraya sıkışmadıysanız bile önümüzdeki birkaç gün sizi zor günler bekliyor olabilir...

♌ASLAN YİNE FORMUNDA!

Aklınızdaki tüm soru işaretlerini çözüp yolunuza devam etmenizin ardından hala içinizde şüphe kırıntıları kaldığını mı düşünüyorsunuz? Her şeyi iyice hesapladınız, planınız dahilinde ilerleyecek hepsi, merak etmeyin! Diyelim ki ilerlemedi, ne olacak canım! Yeni planlar yaparsınız. Siz aslansınız, hiçbir şey durduramaz sizi!

♍BAŞAK BİR KALDIRAÇIN ORTASINDA!

Etrafınızdaki insanları tahterevallinin bir tarafında, kendinizi ise diğer tarafında gibi görüyorsunuz ama hayır! Siz kaldıraçın ortasındaki mekanizmasınız. Çözmesi zor ama herkesi ayakta tutan. Biraz özgüven lütfen... Sorunlarınızın çözüldüğünü hayal edin, başarıları düşünün ve mutlu olun. Böylece güzellikler kendiliğinden sizi bulacak!

♎TERAZİ'NİN İÇİNDE ÖZLEM, ÖZÜNDE NEŞE!

Uzun süredir hasretini çektiğiniz birisine karşı özlem duygularınız kabaracak. Ancak bu hasreti, yanınızdakilerle gidermeye çalışın. Eski dostlarınız hep sizinle! Fakat içinizdeki bu özlem yeni hedefler belirlemenizi ve etrafınızdaki insanları yeterince görmemenizi engelliyorsa, söküp atın o özlemi!

♏AKREP İĞNESİNİ ÇIKARMADAN DAĞILIN!

Bu aralar sizi geren olaylar üst üste gelmiş gibi görünüyor. İğnenizi çıkarmaya hazırlanıyor olabilirsiniz. Farkında olmasanız da etrafınızdaki insanlar başarılarınızı takdir ediyor. O yüzden şu iğneyi bi' kenara alalım. Hedefinize o kadar yaklaşmışsınız ki geçip gitmeniz bile olası! Burnunuzun ucundakileri görmelisiniz artık.

♐YAY'A BİRAZ NOSTALJİ GEREK!

Sizi çevreleyen küçük bir alanda sıkışıp kalmış gibi hissediyorsunuz. Karmaşıksınız, duygusalsınız... Bunlar yetmezmiş gibi bir de gereksiz yere verdiğiniz sözler canınızı sıkmaya başlamış. Şu anda ihtiyacınız olan şey tam olarak eski birkaç dostla görüşmeniz değil mi? Onlar size ve bakış açınıza netlik kazandıracaktır...

♑OĞLAK'TA AF GÜNÜ!

Özgüveniniz sizi cüretkar ve küstah gibi görünse de altının boş olmadığını sizi tanıyanlar bilecektir. Aynı hızla devam! Fakat içinizdeki öfke, geçmişe karşı nefret ve birine olan siniriniz, yalnızca özgüveninizi değil her şeyinizi kemiriyor. Bugün af günü! Önce kendinizi sonra diğer herkesi affedin. Böylesi çok daha kolay olacak.

♒KOVA YİNE SIR SAKLIYOR!

Kapalı bir kutu gibi davranmayı ne zaman bırakacaksınız? Herkesin mahremi vardır fakat etrafınızdaki insanlarla o kadar az şey paylaşıyorsunuz ki! Bu durum hem onları sizden uzaklaştırıyor hem de her şeyi kendi içinizde çözmek zorunda kalmak sizi yoruyor. Hayat bu kadar da mücadele gerektirmez her zaman. Akışına bırakın, konuşun, göreceksiniz ki rahatlayacaksınız.

♓BALIK KÜSKÜN!

Canınızı yakan insanlara karşı kırgınlığınız tamir edilmez seviyede olsa da zararınız kendinize çok fazla. Küskünlük zamanla sizin içinizi kaplayacak bir kara buluta dönüşecek. Bu yüzden geçmişe sövmek yerine geleceğe gülmelisiniz. İnsanlarla samimiyetinizi bir tık ileri taşımak hiç fena olmayacaktır.