ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ODÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ordu Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ordu Üniversitesi taban puanları 2023, ODÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ORDU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 306,21 735.236
Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 295,04 855.565
Aşçılık TYT 60/62 289,02 926.618
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 286,92 952.429
Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 50/52 284,69 980.608
Mekatronik TYT 30/31 284,27 986.053
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 281,93 1.016.362
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 55/57 278,33 1.064.697
Laboratuvar Teknolojisi TYT 35/36 277,04 1.082.347
Elektrik TYT 30/31 275,12 1.109.054
Gemi İnşaatı TYT 50/52 272,16 1.151.475
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 269,25 1.194.477
Bilgisayar Programcılığı TYT 48/50 265,96 1.244.546
Makine TYT 40/41 260,75 1.327.172
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 258,04 1.371.961
Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 254,62 1.430.516
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 252,01 1.476.298
Yaşlı Bakımı TYT 50/52 251,32 1.488.809
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 248,14 1.546.985
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 246,84 1.571.580
Lojistik TYT 60/62 246,34 1.581.201
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 245,98 1.588.010
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 245,52 1.596.739
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 244,26 1.621.178
İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 244,1 1.624.450
Moda Tasarımı TYT 50/52 240,34 1.698.525
Mimari Restorasyon TYT 60/62 239,61 1.713.599
İşletme Yönetimi TYT 60/62 239,59 1.713.875
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 239,42 1.717.429
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 238 1.747.119
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 237,53 1.756.739
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 236,92 1.769.314
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 236,12 1.786.524
Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 233,41 1.844.805
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 232,36 1.867.828
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 231,93 1.877.455
Bilgi Yönetimi TYT 30/31 229,5 1.932.367
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50/52 229,2 1.939.345
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 228,58 1.953.694
Medya ve İletişim TYT 30/31 228,39 1.958.109
Yerel Yönetimler TYT 60/62 226,62 1.999.580
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 223,89 2.064.591
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 367,39 127.179
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 353,96 164.267
Sağlık Yönetimi EA 40/41 286,1 511.218
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 260,16 758.509
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40/41 259,62 764.543
Sosyoloji EA 50/52 255,95 806.287
İşletme EA 30/31 252,87 842.702
İktisat EA 50/52 242,69 970.529
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 228,28 1.169.575
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 110/113 488,48 25.384
Diş Hekimliği SAY 100/103 471,59 38.370
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 401,38 104.527
Hemşirelik SAY 100/103 357,52 163.129
Gıda Mühendisliği SAY 20/1 313,86 253.920
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 303,43 283.138
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 289,19 329.458
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 40/41 355,43 166.636
Matematik SAY 40/41 278,77 368.945
Bitki Koruma SAY 30/31 272,69 395.086
Bahçe Bitkileri SAY 25/26 251,97 507.879
Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,85 566.390
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 15/16 216,76 844.355
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,26 27.151
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,55 43.802
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 354,3 98.808
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 346,64 121.051
İlahiyat SÖZ 90/93 324,81 206.847
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 309,54 290.882
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 300,01 353.900
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 296,51 378.756
Tarih SÖZ 60/62 289,11 436.123
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 260,08 707.845
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 60/62 252,36 792.342
Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 248,17 839.381
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 232,39 1.019.799
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 368,24 35.330
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 40/41 349,24 42.578