Haberler Haberler LGS 2023 BOŞ KONTENJAN SORGULA | MEB 2023-2024 LGS 2. EK TERCİH boş kontenjanlar taban puanları ve başar sıralamaları

LGS 2023 BOŞ KONTENJAN SORGULA | MEB 2023-2024 LGS 2. EK TERCİH boş kontenjanlar taban puanları ve başar sıralamaları

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği sonucu alamayan öğrenciler, 2. tercihler için boş kontenjanları araştırmaya koyuldu. 1 milyondan fazla adayın katıldığı LGS sınavının ardından Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmek isteyen adaylar, ek tercihlerle yeniden şansını deneyecek. Arama motorlarında 'LGS 2023 boş kontenjanlar, MEB 2023-2024 LGS 2. EK TERCİH boş kontenjanlar taban puanları ve başar sıralamaları' sorgulamaları yapılıyor. İşte 2. tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 08:01
LGS 2023 BOŞ KONTENJAN SORGULA | MEB 2023-2024 LGS 2. EK TERCİH boş kontenjanlar taban puanları ve başar sıralamaları

LGS 2023 BOŞ KONTENJANLAR | Milli Eğitim Bakanlığı, 3 -19 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan 9. sınıf öğrencileri için tercih sonuçlarını 24 Temmuz Pazartesi günü erişime açtı. Öğrenci ve velilerinin heyecanla beklediği sonuçların ardından kimi öğrenciler, istediği sonuçları elde edemeyince ek tercihler için araştırmalara koyuldu. Boş kalan kontenjanları araştıran lise adayları, arama motorlarında ''LGS 2023 boş kontenjanlar, MEB 2023-2024 LGS 2. EK TERCİH boş kontenjanlar taban puanları ve başar sıralamaları' sorgulaması yapıyor. İşte LGS 2023-2024 boş kontenjanlar, başarı sıralamaları ve taban puanları...

LGS 2023 BOŞ KONTENJAN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2023 LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

İMAM HATİP LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

2023 LGS KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

LGS EK TERCİHLER (2. TERCİH) NASIL YAPILIR?

2023 LGS ek yerleştirme tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden ya da herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilgili ortaokul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "https://eokul.meb.gov.tr" ve "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılabilecek.

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