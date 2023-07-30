Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 30 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 30 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 30 Temmuz Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 07:30 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 07:30
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 30 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

30 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Temmuz Pazar 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,87 (Alış) - 26,88 (Satış)

EURO: 29,61 (Alış) - 29,66 Satış)

STERLİN: 34,42 (Alış) - 34,60 (Satış)

1 DOLAR = 26,88 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉30 Temmuz Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.692,74

Gram altın satış: 1.693,14

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.773,00

Çeyrek altın satış: 2.803,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.528,00

Yarım altın satış: 5.607,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.074,00

Tam altın satış: 11.162,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.325,00

Cumhuriyet altını satış: 11.496,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.381,00

Ata altın satış: 11.453,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Temmuz Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Sürpriz ayrılık: Fernando Muslera’nın yeni adresini duyurdular…
Milyonlara zam buluşması: Toplu sözleşme görüşmesinin takvimi belli oldu! İlk toplantı 1 Ağustos'ta yapılacak
Almanya'dan flaş F.Bahçe iddiası!
Cimbom'dan sürpriz hamle! Fred derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Temmuz)
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
40 yaşın altındakilere 44 bin Euro teşvik ödemesi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz talip! Temasa geçtiler Sürpriz talip! Temasa geçtiler 07:39
F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli 00:04
F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! 00:04
G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi 00:04
F.Bahçe'nin Dominguez inadı! F.Bahçe'nin Dominguez inadı! 00:04
Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... 00:03
Daha Eski
Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 00:03
G.Saray'a bir Arjantinli daha! G.Saray'a bir Arjantinli daha! 00:03
Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... 00:03
G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! 00:03
İşte F.Bahçe'den istediği maaş! İşte F.Bahçe'den istediği maaş! 00:03
Aslan'ın Rashica planı belli oldu! Aslan'ın Rashica planı belli oldu! 00:03