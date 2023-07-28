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BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULA 2023 | Bedelli askerlik yer, tarih sorgulama ekranı e-Devlet

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıklamasıyla birlikte silah altına alınmak için bekleyen binlerce yükümlü, bedelli askerlik yeri ve tarihini öğrenmek için araştırmalara başladı. 28 Temmuz Cuma günü açıklanan bedelli askerlik sonuçları ile sevk olacağı kışlayı öğrenmek isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bedelli askerlik yeri sorgula 2023, Bedelli askerlik yer, tarih sorgulama ekranı e-Devlet' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:40
BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULA 2023 | Bedelli askerlik yer, tarih sorgulama ekranı e-Devlet

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULA 2023 | Bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde silah altına alınacak binlerce yükümlü, bedelli askerliğin kendisine çıkıp çıkmadığını ve askerliği nerede yapacağını araştırıyor. Sevk tarihlerinin belli olmasının ardından e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan ve ücretlerini ödeyen adayların geri sayımı sona erdi. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru ve ödeme işlemini tamamlayan yükümlüler, 28 Temmuz tarihinden itibarene-Devlet üzerinden veaskerlik şubelerinden sınıflandırma sonuçlarını görüntüleyebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK CELP YERİ SORGULAMA

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://MSB.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden Bedelli Askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

  • 02 Şubat 2023
  • 02 Mart 2023
  • 06 Nisan 2023
  • 04 Mayıs 2023
  • 31 Mayıs 2023
  • 06 Temmuz 2023
  • 10 Ağustos 2023
  • 07 Eylül 2023
  • 05 Ekim 2023
  • 09 Kasım 2023
  • 07 Aralık 2023

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