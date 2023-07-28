Haberler Haberler AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri - AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri - AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Açık Öğretim Liseleri'nin 3. dönem sınavları için beklenen tarih geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenelenen açık lise sınavları hakkında arama motorlarında 'AÖL Sınav Giriş Ekranı 2023, AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri ve AÖL Öğrenci Girişi' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 11:00
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri - AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Lise sınavlarında beklenen an geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavların online olacağı öğrenilirken arama motorlarında 'AÖL Sınav Giriş Ekranı 2023, AÖL 3. dönem açık lise sınavları tarihleri ve AÖL Öğrenci Girişi' konuları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVLARI TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı.

2023 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

AÖL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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