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YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR? | 2023 ÖSYM YKS yerleştirme puanı, ek puan ne işe yarar, nasıl belirlenir?

2023 YKS sonuçlarının ardından tercih sürecine giren milyonlarca ünivesite öğrencisi adayı, tercih listesini hazırlarken yerleştirme puanının ve ek puanlı yerleştirmenin ne anlama geldiğini araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme gelen üniversite tercihlerine dair arama motorlarında sorgulanan 'YKS ek puanlı yerleştirme nedir? 2023 ÖSYM YKS yerleştirme puanı, ek puan ne işe yarar, nasıl belirlenir?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:40
YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR? | 2023 ÖSYM YKS yerleştirme puanı, ek puan ne işe yarar, nasıl belirlenir?

Üniversite tercihi yapacak milyonlarca öğrenci adayı yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puanının ne anlama geldiğini araştırmayı sürdürüyor. YKS 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih listesini hazırlayanlar ve üniversite tercihlerine dair detayları merak edenler için YKS 2023 puanlarına dair detaylar haberimizde...

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EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınan bir puan türüdür.

Ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puan türü, yalnızca öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapmasıyla kullandırılır.

Örneğin öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamaz.

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girer. Buna en güzel örneklerden biri, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan almasıdır.

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır.

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