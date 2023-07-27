İŞLETME TABAN PUANLARI 2023 | İşletme başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

İŞLETME TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini İşletme bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İşletme taban puanları 2023, Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
İŞLETME TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 24/24 522,05 286
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (İngilizce) 100/103 514,18 509
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 27/27 503,64 977
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/10 497,44 1.340
- Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Fransızca) 30/31 495,73 1.448
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Burslu) 8/8 488,49 2.012
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (İngilizce) 80/82 488,4 2.017
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) 1/1 475,07 3.497
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 14/14 474,64 3.558
- İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) 1/1 471,62 3.969
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 15/15 464,31 5.218
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 454,92 7.341
- Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Almanca) 40/41 454,23 7.535
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 16/16 444,61 10.365
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 56/56 439,15 12.544
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 7/7 434,37 14.919
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 9/9 422,8 24.396
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (İngilizce) 50/52 421,56 25.731
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (İngilizce) 140/144 412,13 37.956
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (İngilizce) 100/103 403,01 52.363
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Almanca) 60/62 399,98 57.612
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 100/103 396,98 62.995
- Ankara Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 30/31 396,02 64.704
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 8/8 393,81 68.837
- İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/10 392,41 71.584
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 7/7 391,25 73.841
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme 90/93 386,95 82.578
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 11/11 381,46 94.143
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 11/11 376,54 105.186
- Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Almanca) 10/10 374,39 110.136
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (İngilizce) 100/103 372,91 113.663
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 27/27 372,66 114.218
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 3/3 371,14 117.894
- Ankara Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 369,62 121.617
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) İşletme 85/88 368,96 123.235
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 9/9 368,7 123.896
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 364,38 135.070
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 100/100 364,35 135.151
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 364,02 136.000
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) İşletme 110/113 362,46 140.201
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 362,34 140.525
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 12/12 362,07 141.262
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 361,91 141.684
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Burslu) 8/8 361,28 143.361
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 8/8 360,17 146.423
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 8/8 359,37 148.637
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (İngilizce) 80/82 358,74 150.399
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme 200/205 357,61 153.642
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 40/41 356,24 157.567
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 355,5 159.724
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 40/41 354,96 161.317
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 134/134 351,73 170.963
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 351,66 171.187
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 351,65 171.216
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 351,21 172.658
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme 95/98 350,84 173.749
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 348,45 181.356
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Burslu) 3/3 348,34 181.700
- İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 34/34 345,3 191.637
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 3/3 344,66 193.765
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 344,52 194.244
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 6/6 343,64 197.242
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 342,8 200.207
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 6/6 342,74 200.383
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 3/3 342,57 200.933
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) İşletme 280/287 341,81 203.588
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 6/6 341,76 203.782
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 3/3 340,78 207.326
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 38/38 340,29 209.098
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 3/3 340,04 209.983
- Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 339,35 212.516
- Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 338,85 214.368
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) 8/8 338,62 215.274
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 6/6 338,4 216.090
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) İşletme 50/52 337,09 221.036
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 336,96 221.527
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme (İngilizce) 50/52 336,74 222.294
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 20/1 336,4 223.663
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 50/52 335,5 227.091
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 7/7 335,48 227.180
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 3/3 334,35 231.786
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 3/3 333,43 235.328
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 6/6 333,32 235.802
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 333,31 235.809
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Ücretli) 21/21 333,23 236.168
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Burslu) 3/3 333,14 236.544
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme 170/175 332,98 237.256
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 332,13 240.856
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 15/15 329,56 251.495
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/10 329,56 251.459
- Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İşletme 60/62 328,92 254.203
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 12/12 328,3 256.842
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) 20/20 328,13 257.609
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 327,57 260.024
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 7/7 327,01 262.470
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/10 324,04 276.126
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 323,66 277.790
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İşletme (Burslu) 10/10 322,56 282.987
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 322,5 283.249
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) 3/3 322,45 283.498
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İşletme (Burslu) 8/8 322,02 285.568
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 67/67 321,82 286.462
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme 160/164 321,3 288.977
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 321,04 290.240
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) İşletme 140/144 320,83 291.238
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) 7/7 320,47 293.114
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 4/4 320,04 295.254
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İşletme 80/82 319,95 295.745
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 31/31 315,97 315.789
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 313,16 330.736
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) İşletme 150/154 312,75 332.934
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) İşletme 80/82 312,7 333.205
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 2/2 312,58 333.872
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 312,48 334.376
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 311,89 337.647
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) 20/20 311,17 341.669
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 1/1 310,36 346.306
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 310,18 347.347
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 90/90 310,13 347.636
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 10/10 308,54 356.794
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 50/52 307,44 363.299
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 47/47 305,84 372.850
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 10/10 305,84 372.890
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 305,74 373.444
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) İşletme 90/93 305,26 376.380
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (İÖ) 150/154 304,84 378.991
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 304,71 379.771
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 304,68 379.934
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme 100/103 302,94 390.770
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 20/20 302,65 392.660
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Burslu) 5/5 302,52 393.510
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) 5/5 301,2 402.027
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İşletme (Burslu) 3/3 300,77 404.918
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İşletme (İngilizce) 50/52 300,61 405.966
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 54/54 299,69 411.991
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 57/57 299,02 416.499
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İşletme 60/62 298,9 417.316
- Yalova Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 298,82 417.827
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 2/2 296,42 434.167
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) İşletme 100/103 296,08 436.500
- İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 295,75 438.716
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) 15/15 295,18 442.818
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 2/2 294,52 447.409
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 55/55 293,47 454.722
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) İşletme (İÖ) 80/82 292,99 458.266
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 37/37 292,4 462.631
- Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 291,61 468.456
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İşletme 80/82 289,61 483.813
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) İşletme 85/88 288,68 490.967
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) İşletme (İÖ) 140/144 288,32 493.780
- Mersin Üniversitesi (Devlet) İşletme 80/82 286,27 509.911
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 286,2 510.396
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 8/8 285,73 514.250
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 34/34 285,45 516.508
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Ücretli) 3/3 284,99 520.230
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 284,4 525.127
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) İşletme 90/93 284,36 525.469
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 19/19 283,13 535.543
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İşletme 80/82 281,79 546.837
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 280,39 558.883
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) (İÖ) 50/52 279,96 562.539
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/20 279,67 565.086
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) İşletme (İÖ) 80/82 279,62 565.584
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 5/5 279,02 570.922
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 7/7 278,96 571.453
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 278,73 573.447
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 31/31 278,59 574.675
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 46/46 278,38 576.545
- Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 278,15 578.451
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme (İÖ) 80/82 277,86 581.101
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) İşletme (Burslu) 2/2 277,51 584.299
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 276,91 589.682
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) İşletme 80/82 276,59 592.601
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Ücretli) 1/1 276,52 593.250
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme 100/103 275,21 605.346
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) İşletme (%75 İndirimli) 1/1 275,15 605.863
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/10 274,95 607.749
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 273,16 624.572
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 40/41 272,96 626.494
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 3/3 272,41 631.677
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 32/32 272,3 632.699
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 10/10 271,17 643.454
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 34/34 270,96 645.545
- Yalova Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 270,95 645.655
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) İşletme (İngilizce) 60/62 270,02 654.836
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İşletme 70/72 269,8 657.011
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 269,42 660.889
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 269,02 664.924
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) İşletme 80/82 268,97 665.392
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 20/20 268,51 669.998
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İşletme 80/82 268,37 671.408
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) İşletme 70/72 268,22 672.900
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 268,02 675.010
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İşletme 90/93 267,63 679.010
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 47/47 267,62 679.098
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 30/30 267,39 681.410
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İşletme (İÖ) 40/41 267,37 681.650
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 38/38 267,15 683.844
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) İşletme (Açıköğretim) 250/257 267,07 684.703
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) İşletme 150/154 266,62 689.278
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 2/2 266,55 690.080
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Ücretli) 1/1 266,42 691.513
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 266,15 694.369
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 5/5 265,68 699.319
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 25/25 265,47 701.443
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 14/14 265,37 702.450
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 265,35 702.700
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 265,16 704.607
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İşletme (İÖ) 80/82 264,65 709.980
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İşletme 60/62 263,3 724.368
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) İşletme 80/82 263,22 725.171
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 262,86 729.086
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) İşletme (İÖ) 60/62 262,21 736.033
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/20 261,85 739.853
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%25 İndirimli) 12/12 261,4 744.771
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 260,95 749.817
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 25/25 260,57 753.900
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İşletme 140/144 260,46 755.126
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İşletme 50/52 260,15 758.685
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İşletme 70/72 259,97 760.691
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 5/5 259,58 765.018
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 20/20 259,39 767.174
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 25/25 258,95 772.094
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 258,62 775.908
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 13/13 257,68 786.422
- Düzce Üniversitesi (Devlet) İşletme 50/52 257,48 788.646
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 257,28 790.933
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 257,27 791.054
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme 60/62 257,08 793.271
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 17/17 256,44 800.628
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 13/13 256,17 803.761
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 16/16 255,81 807.868
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 17/17 255,53 811.018
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) İşletme (İÖ) 50/52 255,02 817.136
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 16/16 254,63 821.770
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) İşletme 70/72 254,62 821.885
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (Açıköğretim) 800/820 253,66 833.225
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) İşletme 60/62 253,59 834.085
- Ordu Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 252,87 842.702
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 252,72 844.521
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 13/13 252,72 844.478
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İşletme 80/82 252,28 849.785
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 10/10 251,91 854.121
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 251,8 855.504
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 17/17 251,67 856.979
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) İşletme (Ücretli) 1/1 251,52 858.857
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme (İÖ) 60/62 251,25 862.169
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İşletme (İÖ) 40/41 251,06 864.550
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 250,86 867.034
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 25/25 250,68 869.181
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 249,88 879.152
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İşletme 40/41 249,76 880.686
- Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 249,69 881.448
- Uşak Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 249,58 882.941
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İşletme 40/41 249,57 883.126
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 249,35 885.795
- Giresun Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 249,01 890.002
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İşletme 30/31 248,87 891.663
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 22/22 248,65 894.520
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İşletme 40/41 248,39 897.600
- Adıyaman Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 248,02 902.281
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) İşletme 90/93 247,64 907.038
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 247,47 909.094
- Karabük Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 247,03 914.688
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 20/20 246,64 919.560
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) İşletme 50/52 246,1 926.379
- Aksaray Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 245,99 927.792
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 245,62 932.402
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 17/17 245,56 933.244
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 245,3 936.484
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 244,62 945.379
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 4/4 244,42 947.861
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İşletme 40/41 244,3 949.436
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) 150/154 244,25 950.151
- Bartın Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 244,18 950.921
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 243,68 957.450
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 243,57 958.886
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/10 243,44 960.633
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) 20/20 242,9 967.826
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İşletme 30/31 241,11 991.567
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) İşletme (İÖ) 40/41 240,25 1.002.831
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İşletme (Açıköğretim) 600/615 239,66 1.010.745
- Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) İşletme 25/26 238,87 1.021.363
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Ücretli) 18/18 238,54 1.025.917
- Batman Üniversitesi (Devlet) İşletme 25/26 238,47 1.026.899
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) İşletme 25/26 238,17 1.031.083
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) İşletme 25/26 237,67 1.037.925
- Adıyaman Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 237,65 1.038.197
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 25/25 237,36 1.042.099
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 236,95 1.047.774
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 236,54 1.053.436
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme 40/41 236,17 1.058.541
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) İşletme 30/31 235,55 1.066.964
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) İşletme 20/21 234,5 1.081.684
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İşletme 40/41 233,31 1.098.203
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 233,01 1.102.342
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) İşletme 20/21 231,32 1.126.207
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) 15/15 230,42 1.138.949
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) İşletme 25/26 229,66 1.149.608
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/10 228,13 1.171.689
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İşletme (%50 İndirimli) 2/2 226,59 1.193.488
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) İşletme 20/21 224,73 1.220.369
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) İşletme 40/41 224,35 1.225.792
- Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 8/1 221,94 1.260.555
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) İşletme 20/21 219,92 1.289.514
- Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 2/2 217,03 1.330.821
- Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) İşletme 20/21 216,49 1.338.475
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/5 216,08 1.344.452
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İşletme 25/26 215,73 1.349.471
- Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 2/2 213,07 1.386.812
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/10 209,83 1.431.299
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) İşletme (%50 İndirimli) 5/5 203,52 1.513.741
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 10/3 195,98 1.601.659
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/3 194,29 1.619.348
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/4 190,51 1.655.776
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 190,15 1.659.052
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İşletme 80/82 181,5 1.723.628
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/7 178,42 1.740.066
- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) İşletme 5/5 177,52 1.744.096
- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 5/2 168,86 1.769.854
- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Burslu) 10/8 159,28 1.778.607
- Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 2/— – —
- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 3/— – —
- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İşletme (İngilizce) (Ücretli) 2/— – —
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İşletme (%25 İndirimli) 3/— – —
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) İşletme (Ücretli) 5/— – —