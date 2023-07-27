İŞLETME TABAN PUANLARI 2023 | İşletme başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

İŞLETME TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini İşletme bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İşletme taban puanları 2023, Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

İŞLETME TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.