HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini hemşirelik bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Hemşirelik taban puanları 2023, Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 45/45 440,78 64.889
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 3/3 439,99 65.620
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Hemşirelik (İngilizce) 30/31 436,75 68.534
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hemşirelik 200/205 427,05 77.738
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 12/12 425,02 79.746
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 9/9 419,86 84.810
- Ankara Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 180/185 412,9 92.100
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Hemşirelik 210/216 407,24 98.136
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 4/4 406,83 98.614
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 14/14 405,59 99.899
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Hemşirelik 100/103 404,51 101.083
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 12/12 403,76 101.878
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hemşirelik 220/226 401,25 104.654
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 15/15 399,68 106.416
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hemşirelik 280/287 397,65 108.774
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 12/12 390,28 117.421
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 130/134 390,2 117.508
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik 220/226 387,81 120.404
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hemşirelik 220/226 387,25 121.110
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Hemşirelik 160/164 386,73 121.769
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Hemşirelik 120/123 384,75 124.251
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hemşirelik 210/216 384,23 124.925
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 130/134 383,21 126.146
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 14/14 383,17 126.189
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 13/13 382,99 126.427
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 7/7 382,47 127.088
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 60/62 381,52 128.363
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 10/10 381,31 128.623
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik 100/103 380,58 129.536
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 160/164 380,16 130.108
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 90/93 380,12 130.155
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 6/6 378,85 131.795
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hemşirelik (Ankara) 160/164 378,61 132.140
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 8/8 378,5 132.295
- Mersin Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 180/185 377,49 133.656
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hemşirelik 160/164 377,08 134.223
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 12/12 376,38 135.194
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Hemşirelik 200/205 373,95 138.666
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 8/8 373,6 139.112
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Hemşirelik 200/205 373,12 139.759
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 9/9 372,62 140.433
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 372,48 140.621
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 8/8 372,4 140.730
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 15/15 372,07 141.174
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 170/175 371,49 141.980
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 90/93 371,39 142.126
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 10/10 371,02 142.659
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 8/8 370,95 142.759
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 4/4 370,68 143.176
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 200/205 370,18 143.886
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 8/8 369,61 144.706
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 9/9 369,27 145.194
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 130/134 369,03 145.545
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 6/6 368,65 146.132
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 14/14 368,21 146.786
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 130/134 367,72 147.513
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 80/82 367,56 147.770
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Hemşirelik 160/164 367,19 148.269
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 80/82 366,53 149.242
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 80/82 366,01 150.063
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hemşirelik 140/144 365,78 150.427
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 90/93 365,62 150.673
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 14/14 365,34 151.079
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 14/14 364,48 152.335
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 8/8 364,34 152.526
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 8/8 364,15 152.804
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 9/9 363,18 154.283
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Hemşirelik 130/134 362,83 154.780
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Hemşirelik 160/164 362,82 154.798
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 11/11 362,72 154.949
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 9/9 362,47 155.349
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 40/41 362,44 155.395
- Batman Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 70/72 362,1 155.938
- Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Hemşirelik 40/41 361,77 156.439
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 17/17 361,56 156.734
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 180/185 361,37 157.016
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 12/12 361,1 157.412
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 12/12 361,08 157.446
- İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 110/113 361,04 157.504
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 8/8 361 157.554
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 5/5 360,85 157.779
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Hemşirelik 160/164 360,68 158.065
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Hemşirelik 120/123 359,73 159.529
- Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 359,73 159.527
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 10/10 359,55 159.818
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hemşirelik 85/88 358,49 161.554
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hemşirelik 80/82 358,49 161.551
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 230/236 358,32 161.806
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 12/12 358,03 162.279
- Ordu Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 357,52 163.129
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 7/7 357,3 163.493
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 6/6 356,95 164.082
- Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 90/93 356,61 164.635
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Hemşirelik 90/93 356,59 164.676
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 11/11 356,01 165.642
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 355,72 166.141
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 80/82 354,42 168.343
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 354,42 168.338
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 9/9 354,31 168.524
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 5/5 354,1 168.899
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 13/13 354 169.115
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 185/190 353,94 169.203
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 6/6 353,7 169.630
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 15/15 353,54 169.922
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 160/164 353,5 169.998
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 8/8 352,94 170.904
- Siirt Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 352,94 170.898
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 170/175 352,79 171.170
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 9/9 352,31 171.973
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 110/113 352,14 172.267
- Yalova Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 70/72 351,37 173.596
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 140/144 351,32 173.685
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 115/118 349,42 176.998
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 7/7 349,25 177.286
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 12/12 348,75 178.138
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 12/12 348,61 178.392
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Hemşirelik 130/134 348,57 178.461
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hemşirelik 250/257 348,45 178.682
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Hemşirelik 60/62 348,28 179.023
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 80/82 347,53 180.389
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 130/134 347,4 180.614
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 6/6 347,23 180.917
- Aksaray Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 346,84 181.614
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 80/82 346,53 182.180
- Amasya Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 110/113 346,45 182.324
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 345,91 183.320
- Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 75/77 345,86 183.402
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 6/6 345,68 183.737
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 120/123 345,63 183.852
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hemşirelik 70/72 345,6 183.900
- Uşak Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 90/93 345,2 184.622
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 9/9 344,94 185.141
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 343,81 187.331
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 343,6 187.702
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Hemşirelik 100/103 342,81 189.138
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hemşirelik 80/82 342,52 189.662
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 120/123 342,16 190.327
- Karabük Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 342,03 190.590
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 60/62 342,01 190.638
- Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 60/62 341,79 191.076
- Düzce Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 170/175 341,2 192.203
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 340,96 192.628
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Hemşirelik 90/93 340,84 192.873
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 150/154 340,52 193.504
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 110/113 340,45 193.613
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Hemşirelik 80/82 339,85 194.843
- Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 110/113 339,82 194.882
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 80/82 339,32 195.901
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Hemşirelik (İngilizce) 50/52 338,65 197.243
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 90/93 338,04 198.464
- Sinop Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 110/113 337,68 199.208
- Giresun Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 110/113 337,05 200.546
- Siirt Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik (İÖ) 80/82 336,86 200.945
- Bartın Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 75/77 336,57 201.522
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 336,3 202.066
- Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Hemşirelik 90/93 336,19 202.295
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 85/88 336,04 202.595
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 335,67 203.338
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 335,5 203.733
- Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 40/40 335,09 204.554
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 42/42 334,64 205.466
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 13/13 334,29 206.211
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 85/88 333,99 206.876
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik (İÖ) 60/62 333,98 206.888
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 90/93 333,56 207.720
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 60/62 333,49 207.883
- Iğdır Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 60/62 333,24 208.405
- Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Hemşirelik 40/41 333,07 208.752
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik (İÖ) 60/62 332,82 209.285
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 100/103 332,5 209.977
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 70/72 331,94 211.208
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Hemşirelik 100/103 331,81 211.461
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Hemşirelik 160/164 331,59 211.942
- Hakkari Üniversitesi (Devlet) Hemşirelik 40/41 331,4 212.338
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 60/60 331,03 213.172
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 9/9 330,54 214.171
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 23/23 329,81 215.805
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (Burslu) 12/12 328,88 217.848
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (Burslu) 13/13 328,18 219.423
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 76/76 326,87 222.370
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) 40/40 323,65 229.767
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (Burslu) 15/15 323,16 230.904
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 5/5 322,93 231.484
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (Burslu) 11/11 319,81 239.017
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (Burslu) 6/6 319,58 239.599
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 60/60 317,48 244.766
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 42/42 317,04 245.914
- Girne Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (Burslu) 14/14 316,9 246.253
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 311,67 259.816
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 40/40 310,96 261.781
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (%25 İndirimli) 36/36 310,43 263.194
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 61/61 309,86 264.764
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (Burslu) 16/16 309,69 265.229
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 309,63 265.422
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 20/20 309,39 266.103
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 46/46 308,5 268.599
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 21/21 306,37 274.609
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 68/68 304,61 279.766
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 37/37 304,4 280.387
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 27/27 304,38 280.445
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (%50 İndirimli) 60/60 303,3 283.514
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (Ücretli) 8/8 301,93 287.602
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 34/34 301,46 289.108
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 51/51 300,23 292.868
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 300,02 293.483
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 51/51 299,58 294.824
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 66/66 298,34 298.723
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 56/56 297,09 302.675
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 51/51 295,57 307.644
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 60/60 294,48 311.271
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 76/76 293,64 314.090
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (Ücretli) 40/40 292,58 317.572
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 60/60 289,58 328.075
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 28/28 289,51 328.320
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 25/25 289,31 329.051
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 38/38 289,27 329.203
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 22/22 288,58 331.646
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 2/2 288,39 332.289
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 3/3 286,77 338.110
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 42/42 286,7 338.359
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 70/70 284,82 345.180
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (%50 İndirimli) 38/38 283,57 349.913
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 76/76 282,54 353.853
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 27/27 281,87 356.444
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 281,75 356.927
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (%50 İndirimli) 27/27 280,85 360.457
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 1/1 279,98 363.987
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (Ücretli) 11/11 279,84 364.577
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 80/80 278,14 371.526
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 20/20 277,2 375.456
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%25 İndirimli) 76/76 275,06 384.472
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 273,51 391.395
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (%50 İndirimli) 34/34 273,07 393.371
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (%50 İndirimli) 16/16 270,82 403.667
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 67/67 269,85 408.335
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 68/68 269,2 411.415
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 47/47 268,93 412.698
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (%50 İndirimli) 85/85 268,92 412.744
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 24/24 268,57 414.419
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 42/42 268,01 417.134
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 51/51 267,84 417.936
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%25 İndirimli) 51/51 267,67 418.730
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 85/85 267,38 420.189
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 9/9 266,92 422.487
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 26/26 266,39 425.092
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 266,18 426.209
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 47/47 266,08 426.689
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 25/25 266,02 426.981
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 264,93 432.495
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 20/20 261,46 450.719
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 68/68 260,44 456.456
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 27/27 260,06 458.565
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 43/43 258,3 468.640
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 258,04 470.142
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 1/1 254,86 489.235
- Girne Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (%50 İndirimli) 71/71 254,8 489.629
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 254,21 493.494
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Hemşirelik (Ücretli) 18/18 253,23 499.668
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 7/7 252,56 503.962
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (%25 İndirimli) 68/68 251,69 509.726
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%25 İndirimli) 28/28 251,46 511.263
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 3/3 249,92 521.622
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 249,2 526.650
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 9/9 249,2 526.626
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 68/68 246,99 542.585
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) 59/59 246,64 545.316
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 246,53 546.122
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 244,56 561.008
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 7/7 239,57 601.503
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) 40/40 236,94 624.648
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 233,21 659.709