Haberler Haberler AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ 2023 | Açıköğretim Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ 2023 | Açıköğretim Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

ÖSYM, 3,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS sonuçlarını açıkladı. Puanlarını öğrenen aday ve velilerini tercih heyecanı sararken açıköğretim fakültesi bölümlerini tercih edecek olan kişiler, arama motorlarında 'Açıköğretim bölümleri 2023, Açıköğretim Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:40
AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ 2023 | Açıköğretim Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla adayda tercih süreci için araştırmalar başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini açıköğretim fakültesinde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Açıköğretim Fakültesi taban puanları 2023, Açıköğretim Fakültesi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

📜Bilgisayar Programcılığı (Yeni)

📜Çocuk Gelişimi

📜E-Ticaret Ve Pazarlama (Yeni)

📜Grafik Tasarımı

📜Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği

📜İlahiyat (Yeni)

📜İş Sağlığı Ve Güvenliği

📜Kültürel Miras Ve Turizm

📜Laborant Ve Veteriner Sağlık

📜Marka İletişimi

📜Sağlık Kurumları İşletmeciliği

📜Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

📜Sosyal Hizmetler

📜Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

📜Yaşlı Bakımı

📜Adalet (Pasif)

📜Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi (Pasif)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ

🎓Coğrafya

🎓Çocuk Gelişimi

🎓Egzersiz Ve Spor Bilimleri

🎓Felsefe

🎓İktisat

🎓İnsan Kaynakları Yönetimi

🎓İş Sağlığı Ve Güvenliği

🎓İşletme

🎓Rekreasyon

🎓Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

🎓Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

🎓Sosyoloji

🎓Tarih

🎓Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

🎓Yönetim Bilişim Sistemleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

✏Acil Yardım Ve Afet Yönetimi

✏Hemşirelik

✏Sağlık Yönetimi

✏Sosyal Hizmet

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

📍 Acil Durum Ve Afet Yönetimi

📍AşçılıkBankacılık Ve Sigortacılık

📍Bilgisayar Programcılığı

📍Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

📍Coğrafi Bilgi Sistemleri

📍Çağrı Merkezi Hizmetleri

📍Çocuk Gelişimi

📍Dış Ticaret

📍Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı

📍Emlak Yönetimi

📍Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon

📍Ev İdaresi

📍Felsefe

📍Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık

📍Görsel İletişim Tasarımı (Kontenjan 1200) En düşük puan 257,30155

📍Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık

📍Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

📍İlahiyatİlahiyat (Arapça)

📍İnsan Kaynakları Yönetimi

📍İş Sağlığı Ve Güvenliği

📍İşletme Yönetimi

📍Kültürel Miras Ve Turizm

📍Laborant Ve Veteriner Sağlık

📍Lojistik

📍Marka İletişimi

📍Medya Ve İletişim

📍Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası

📍Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

📍Özel Güvenlik Ve Koruma

📍Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi

📍Radyo Ve Televizyon Programcılığı

📍Sağlık Kurumları İşletmeciliği

📍Sağlık Yönetimi

📍Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

📍Sosyal Hizmet

📍Sosyal Hizmetler

📍Sosyal Medya Yöneticiliği

📍Sosyoloji

📍Spor Yönetimi

📍Tarım Teknolojisi

📍Tarih

📍Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

📍Turizm Ve Otel İşletmeciliği

📍Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

📍Türk Dili Ve Edebiyatı

📍Web Tasarımı Ve Kodlama

📍Yaşlı Bakımı

📍Yerel Yönetimler

📍Yönetim Bilişim Sistemleri

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