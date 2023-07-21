Haberler Haberler YKS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | YKS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM, e-Devlet

YKS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | YKS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM, e-Devlet

Son dakika haberine göre, YKS sonuçları açıklandı. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ÖSYM'nin düzenlediği ve TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan YKS'nin sonuçları erişime açıldı. YKS'den kaç puan aldığını merak eden adaylar için ÖSYM ve e-Devlet üzerinden YKS sonuç sorgulama ekranı haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:20
YKS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | YKS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM, e-Devlet

YKS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | ÖSYM tarafından her yıl bir kez düzenlenen ve ön lisans ile lisans alanında eğitim almak isteyen adayların katıldığı YKS'de sonuçlar açıklandı. YÖK Başkanı tarafından yapılan sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyurusunun ardından adaylar ve velileri, sınav sonuçlarını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

ÖSYM YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra 'Sonuç Grubunu Seçiniz' seçeneğinde YKS'yi işaretleyin.

👉Açılan ekranda T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifreniz'i girin.

👉YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin yanı sıra e-Devlet üzerinden de öğrenilebilmektedir.

YKS aday şifresi nasıl alınır? | ÖSYM AİS şifre alma, değiştirme Devamını Oku BUNU DA OKU

e-DEVLET YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra "Uygulamaya Git" bağlantısına tıklayın.

👉Açılan ekranda 2023-YKS seçeneğini tıklayın.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS BİRİNCİSİ KİM, HANGİ ŞEHİRDEN?

TYT BİRİNCİSİ

Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu

AYT BİRİNCİLERİ

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT BİRİNCİLERİ

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul

DİĞER
'Vermem Seni Ellere' dizisinde heyecan dorukta! Hande ve Mehmet’in nişanı öğreniliyor mu?
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
CUMA HUTBESİ | 21 Temmuz Cuma
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25