YKS ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR? | 2023 ÖSYM aday şifresi alma - ÖSYM AİS şifremi unuttum

YKS ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR? | Her yıl milyonlarca adayın katıldığı sınavları gerçekleştiren ÖSYM, adayların sınav bilgilerini dijital ortamda erişime açıyor. TC kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişim sağlayan adaylar, aday şifresi almak ve şifresini unutanlar yenilemek için araştırma yapıyor. Peki YKS aday şifresi nasıl alınır? İşte 2023 ÖSYM aday şifresi alma ve ÖSYM AİS şifre yenileme detayları...

2023 ÖSYM ADAY ŞİFRESİ ALMA

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN AİS KAYDI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM AİS ŞİFREMİ UNUTTUM | AİS ŞİFRESİ YENİLEME

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİNİ YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN