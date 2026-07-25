FIVB Milletler Ligi'nde doludizgin ilerleyen ve turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Asya devi Çin ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye genelinde heyecan fırtınası estiren dev maç öncesinde dijital platformlarda ve sosyal medyada "TRT 1 canlı izle şifresiz", "Türkiye Çin voleybol maçı TRT 1 canlı yayın linki", "TRT 1 uydu frekans güncelleme nasıl yapılır?" ve "Filenin Sultanları yarı final maçı saat kaçta?" başlıkları arama trendlerinde zirveye oturdu. TRT 1'in canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak olan bu dev randevu öncesinde TRT 1 canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

TRT 1 CANLI İZLE: KESİNTİSİZ VE HD YAYIN EKRANI

TRT1 NASIL İZLENİR?

Türkiye - Çin maçını televizyondan, bilgisayardan, tabletten veya akıllı telefonlardan kesintisiz olarak izlemek isteyen taraftarlar, TRT'nin resmi dijital platformlarını kullanabilirler.

💻TRT 1'in resmi internet adresi (trt1.com.tr/canli-izle) veya tabii uygulaması üzerinden maçı Full HD kalitesinde şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

📱iOS ve Android cihazlarınıza TRT izle veya tabii uygulamasını indirerek tek tıkla canlı yayına ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ŞİFRESİZ İZLE | TIKLA-İZLE

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Spor karşılaşmalarında yurt dışı yayın hakları sebebiyle TRT 1 ekranlarında yaşanan siyah ekran veya şifre (BISS Key) sorununu çözmek için uydu frekansınızı TRT Türkiye Frekansı ile güncellemeniz gerekmektedir:

1) Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kurulum / Ayarlar menüsüne girin.

2) Kanal Arama / Manuel Kanal Ekleme sekmesini seçin.

3) Aşağıdaki güncel Türksat 4A frekans bilgilerini girin:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

4) Aramayı başlatıp bulunan kanalı kaydedin. Bu sayede Türkiye - Çin maçını herhangi bir şifreye takılmadan HD kalitede izleyebilirsiniz.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Türkiye - Çin dev yarı final maçını kaçırmamak için kullandığınız TV yayın platformuna göre TRT 1 HD kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 23. Kanal

23. Kanal D-Smart: 26. Kanal

26. Kanal Tivibu: 22. Kanal (Ayrıca 300. Kanal)

22. Kanal (Ayrıca 300. Kanal) Turkcell TV+: 21. Kanal

21. Kanal Vodafone TV: 21. Kanal

21. Kanal Türksat TKGS (Kablonet / Uydu): 1. Kanal

Türksat kablo veya merkezi uydu sistemi kullanan izleyiciler, kumandalarından "1" tuşuna basarak TRT 1 HD yayınına doğrudan erişebilirler. Dijital platform kullanıcıları ise yukarıdaki kanal numaralarını tuşlayarak maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilir.