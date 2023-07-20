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YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR 2023? | YKS sonuçlarına nereden bakılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2023 yılında 3,5 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. 17-18 Haziran tarihlerinde, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen sınavın ardından sonuç açıklama tarihi ise 20 Temmuz olarak duyuruldu. YKS'ye katılan ve sınavdan kaç puan aldığını merak eden adaylar arama motorlarında 'YKS sonuçlarına nasıl bakılır 2023?YKS sonuçlarına nereden bakılır?' sorularının cevabını araştırıyor. Biz de e-Devlet ve ÖSYM YKS sonuç ekranı bilgilerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 23:30
YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR 2023? | YKS sonuçlarına nereden bakılır?

YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR? | ÖSYM tarafından her yıl bir kez düzenlenen ve ön lisans ile lisans alanında eğitim almak isteyen adayların katıldığı YKS'de sonuç zamanı geldi. Sınavdan alınan puana göre üniversiteye yerleştirmesi yapılan adaylar, sonuçlara nasıl ve nereden bakılacağını araştırmaya koyuldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan AİS Sonuç ekranının yanı sıra e-Devlet üzerinden de sorgulanabilen YKS sonuçları hakkında, arama motorlarında araştırılan ''YKS sonuçlarına nasıl bakılır 2023?YKS sonuçlarına nereden bakılır?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YKS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR 2023?

YKS sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek isteyenler, sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. Adaylar, YKS'de aldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarını tek bir ekranda görüntüleyebilecek.

ÖSYM YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra 'Sonuç Grubunu Seçiniz' seçeneğinde YKS'yi işaretleyin.

👉Açılan ekranda T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifreniz'i girin.

👉YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin yanı sıra e-Devlet üzerinden de öğrenilebilmektedir.

e-DEVLET YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra "Uygulamaya Git" bağlantısına tıklayın.

👉Açılan ekranda 2023-YKS seçeneğini tıklayın.

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