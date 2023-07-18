Haberler Haberler ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU | Almanya fırsat kartı kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? - Almanya fırsat kartı başvuru ekranı

ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU | Almanya fırsat kartı kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? - Almanya fırsat kartı başvuru ekranı

Almanya nitelikli işçi sayısını artırmak amacıyla hazırladığı yasa tasarısını mecliste kabul etti. Puanlama sistemine dayalı Fırsat Kartı’yla Almanya’ya geldikten sonra da iş aranabileceği belirtilen yasanın onaylanmasıyla birlikte arama motorlarında 'Almanya fırsat kartı başvuru, Almanya fırsat kartı kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Almanya fırsat kartı başvuru ekranı' sorgulamaları yapılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:03 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:06
ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU | Almanya fırsat kartı kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? - Almanya fırsat kartı başvuru ekranı

ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU | Almanya'da hükümet, iş gücü göçünün önündeki bürokratik engelleri ortadan kaldırarak iş piyasasında oluşan nitelikli eleman açığını hızla kapatmak amacıyla yabancı işçilerin Almanya'ya daha kolay gelebilmesinin önünü açacak yasa tasarısını onayladı. Fırsat kartı kullanmak isteyenlerin ülkeye girdikten sonra da iş arayabileceği belirtilen yasanın onaylanmasıyla fırsat kartı başvurusu hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

ALMANYA FIRSAT KARTI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Alman Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya'nın planladığı "fırsat kartı"na ilişkin planlarını hafta içinde duyurdu. Bu kart sayesinde, yabancı kalifiye çalışanlar, herhangi bir iş teklifi olmasa da Almanya'ya gelerek çalışma şansı elde edecek. Bu çerçevede bir puanlama sistemine tâbi tutulacak olan adaylarda, belirlenen dört şarttan en az üçünü yerine getirmiş olma şartı aranacak.

ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Üniversite diploması veya mesleki beceriler

  • En az üç yıllık meslek deneyimi

  • Almanca bilgisi veya Almanya'da önceden yaşamış olmak

  • 35 yaşının altında olmak.

Fırsat kartının dört şarttan üçünü yerine getirenlere verilmesi planlanırken kartın yapısı hükümet tarafından belirlenecek.

Fırsat kartı puanlama sistemine tabi tutulacak ve AB vatandaşı olmayanların göç edip edemeyeceğine dair belirli kriterleri olacak.

ALMANYA FIRSAT KARTI NASIL BAŞVURULUR?

Almanya fırsat kartı bşavuru ekranında yer alan formu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz incelenerek, olumlu olduğu taktirde

dönüş sağlanacaktır. Hükümet tarafından hazırlanan 'makeitgermany' sitesinden başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.

Fırsat kartı yasası henüz yürürlüğe girmedi. 1 Mart 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen yasanın ardından Fırsat Kart başvuru formlarının erişime açılması bekleniyor.

ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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